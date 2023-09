L'eredità della pecora Dolly: rivoluzionare la medicina rigenerativa

Il professor Sir Ian Wilmut, uno dei creatori della pecora Dolly, il primo mammifero clonato al mondo, è morto all'età di 79 anni. Il suo lavoro pionieristico presso il Roslin Institute di Edimburgo non solo ha portato alla nascita di Dolly, ma ha anche gettato le basi per la ricerca sulle cellule staminali e la medicina rigenerativa.

La medicina rigenerativa, un campo aperto dal professor Wilmut, racchiude un immenso potenziale nel consentire al corpo di rigenerare i tessuti danneggiati, offrendo così un mezzo per curare varie malattie legate all’età e promuovere una vita più lunga e più sana.

La creazione di Dolly nel 1996 è stata ampiamente acclamata come uno dei risultati scientifici più significativi del 20° secolo. Il professor Wilmut e il suo team hanno utilizzato una cellula della ghiandola mammaria di una pecora adulta morta per creare un animale vivente geneticamente identico. Questo processo prevedeva l'introduzione del DNA della cellula adulta in un uovo di pecora vuoto, la stimolazione con elettricità e sostanze chimiche, quindi l'impianto in una pecora surrogata fino al raggiungimento della piena maturità.

Sebbene la nascita di Dolly sia stata celebrata come una pietra miliare scientifica, ha anche suscitato timori sulla possibilità della clonazione umana. Il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha rapidamente annunciato il divieto degli esperimenti di clonazione umana, riflettendo le preoccupazioni condivise da molti. Tuttavia, il professor Wilmut ha sottolineato che la creazione di Dolly era intesa al miglioramento dell'umanità, in particolare alla ricerca di cure per malattie debilitanti.

Il professor Wilmut immaginava di utilizzare la stessa tecnologia che ha dato vita a Dolly per far crescere tessuto cerebrale e muscolare che potesse essere trapiantato nei pazienti. Sperava di trasformare una cellula di un paziente affetto da malattie come il Parkinson in uno stato embrionale e guidarla affinché diventasse cellule nervose in grado di sostituire le parti danneggiate del cervello.

Mentre la clonazione terapeutica utilizzando materiale embrionale umano ha dovuto affrontare controversie e restrizioni legali, la successiva ricerca in Giappone ha portato alla scoperta delle cellule staminali pluripotenti indotte (IPS). Queste cellule si comportano come cellule staminali embrionali ma non comportano la clonazione. I ricercatori di tutto il mondo hanno compiuto progressi significativi nella coltivazione di una vasta gamma di cellule utilizzando gli IPS, con sforzi continui per garantirne la sicurezza e l’efficacia prima di passare agli studi clinici.

Guardando indietro, la nascita di Dolly potrebbe non aver portato al cambiamento di paradigma previsto, senza che emergessero eserciti di cloni o cure miracolose. Tuttavia, il significato di Dolly come icona scientifica rimane, poiché simboleggia i risultati rivoluzionari dei ricercatori del Roslin Institute. Il loro lavoro ha innescato una rivoluzione nella ricerca medica che senza dubbio contribuirà alla salute e al benessere di innumerevoli individui in futuro.

