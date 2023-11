Le iconiche montagne russe Comet di Hersheypark entusiasmeranno i visitatori con i nuovi treni nel 2024

By

Le montagne russe Comet, mozzafiato e nostalgiche, a Hersheypark stanno per subire un notevole restyling che lascerà i visitatori a bocca aperta. Previsto per il debutto nel 2024, il Comet sarà dotato di nuovissimi treni che porteranno l'esperienza delle montagne russe a un livello completamente nuovo.

Presentati alla prestigiosa Associazione Internazionale dei Parchi Divertimenti e delle Attrazioni Expo 2023, i nuovi treni saranno uno spettacolo da vedere. Saranno caratterizzati da un'accattivante combinazione di colori blu a tre tonalità infusa con scintillanti scaglie di metallo, creando uno spettacolo visivo senza precedenti. La carrozza principale dei treni sarà adornata con nuovi loghi ispirati alle immagini iconiche delle montagne russe dei primi anni '1970, richiamando la ricca storia e l'eredità della Cometa.

Acquistato originariamente dallo stesso Milton Hershey, il Comet ha resistito alla prova del tempo sin dalla sua inaugurazione nel maggio 1946. Costruito dalla stimata Philadelphia Toboggan Company, questo classico sottobicchiere in legno è diventato un amato punto fermo di Hersheypark, deliziando generazioni di amanti del brivido.

Una volta iniziata l'avventura, i passeggeri verranno portati via su due treni da 24 passeggeri, ciascuno con il proprio nome: "Cometa di Mork" e "Cometa di Halley". Quando il treno parte dalla stazione, intraprende un'emozionante ascesa sulla collina della funivia a catena alta 96 piedi, dando il tono all'esaltante viaggio che lo attende.

Con una caduta mozzafiato di 47 gradi, la cometa precipita giù prima di risalire la collina successiva, eseguendo una virata di 180 gradi che sfida la gravità. Le montagne russe poi precipitano verso Spring Creek, sottoponendo i ciclisti a una serie di curve, curve e colline che garantiscono una scarica di adrenalina come nessun'altra. Verso la fine, una sequenza di colline di conigli fornisce un'ultima ondata di eccitazione prima che il treno ritorni sano e salvo alla stazione.

Con una lunghezza di 3,360 piedi e una velocità massima di 50 km/h, l'esperienza al cardiopalma della Cometa dura 1 minuto e 45 secondi. Mentre cresce l'attesa per l'introduzione dei nuovi treni nel 2024, i visitatori di Hersheypark possono aspettarsi un'indimenticabile avventura sulle montagne russe che combina perfettamente nostalgia ed emozioni all'avanguardia.

(Fonte articolo originale: [Hershey, PA](https://www.usatoday.com/amp/8240276001))