La storica Fondazione Odessa celebra il 200° anniversario di una poesia natalizia senza tempo

La storica Fondazione Odessa nel Delaware commemora il 200° anniversario del classico poema natalizio "Conto di una visita di San Nicola". Per dare vita all'amata poesia, l'organizzazione no-profit ha curato una mostra speciale che sarà aperta per tutto il mese di dicembre.

Il direttore esecutivo Deborah Buckson ha raccontato che la tradizione di creare una mostra annuale basata sulla letteratura è iniziata perché le famiglie proprietarie degli edifici preservati dalla fondazione erano quaccheri che non festeggiavano il Natale. Per abbracciare lo spirito natalizio, la fondazione ha deciso di creare esperienze coinvolgenti mettendo in risalto ogni anno diverse opere letterarie.

Il curatore associato Brian Miller dedica quasi un anno intero alla ricerca, al controllo delle vendite in piazzale e alla raccolta di donazioni temporanee per le mostre. Ha spiegato che il team seleziona versi famosi da "Resoconto di una visita da San Nicola" e poi ricrea scene in ogni stanza che si riferiscono alla storia. Miller ha paragonato l'esperienza al camminare tra le pagine del libro.

Il fulcro della celebrazione del bicentenario sarà la mostra "Resoconto di una visita da San Nicola", situata nella Corbit & Sharp House di Odessa. I visitatori avranno l'opportunità di vivere la magia della poesia durante tutto il mese di dicembre. Per celebrare il 200° anniversario della pubblicazione della poesia, il 23 dicembre si terrà una lettura speciale della poesia.

Per ulteriori informazioni sulla mostra, compresi gli orari di apertura, gli interessati possono visitare il sito web della Fondazione Storica Odessa. Non perdere questa occasione unica per immergerti nel fascino senza tempo di una classica poesia natalizia.