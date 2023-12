Città di Corpus Christi Monitoraggio dei livelli dell'acqua per potenziali restrizioni della Fase 2

La città di Corpus Christi sta monitorando attentamente i livelli dell'acqua e sta considerando l'implementazione delle restrizioni idriche della Fase 2 a causa del calo dei livelli dell'acqua. Drew Molly, COO ad interim del Corpus Christi Water, ha dichiarato che la città non ha subito restrizioni idriche della Fase 2 da nove anni. Questo livello di restrizioni è stato osservato l’ultima volta nel 2015, quando i livelli dei giacimenti erano al minimo del 30%.

La professoressa di idrogeologia Dorina Murgulet della Texas A&M University-Corpus Christi ha avvertito che una continua diminuzione del livello dell'acqua potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente. La mancanza di acqua per diluire sostanze inquinanti e contaminanti potrebbe favorire la crescita di alghe e fioriture di alghe. Murgulet ha sottolineato che gli sforzi di conservazione dell’acqua dovrebbero essere una responsabilità collettiva, non solo per i residenti ma anche per i maggiori utenti dell’acqua.

Se verranno implementate le restrizioni idriche della Fase 2, i residenti di Corpus Christi dovranno adeguare le loro pratiche di conservazione dell’acqua. Attualmente, secondo le restrizioni idriche della Fase 1, i residenti possono innaffiare i loro prati e giardini una volta alla settimana. Tuttavia, se si verifica la Fase 2, l’irrigazione all’esterno sarà consentita solo a settimane alterne.

I trasgressori delle restrizioni idriche rischiano multe fino a 500 dollari. La città incoraggia i residenti a prestare attenzione al proprio utilizzo dell’acqua e a rispettare le restrizioni per garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Mentre la città di Corpus Christi continua a monitorare la situazione, verranno forniti aggiornamenti sui livelli dell'acqua e su qualsiasi potenziale implementazione delle restrizioni idriche della Fase 2. È importante che i residenti rimangano informati e adattino di conseguenza il loro utilizzo dell’acqua per garantire la conservazione dell’acqua per le generazioni future.