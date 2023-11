Prestazioni nuove e migliorate: roadmap di espansione di Cities: Skylines II posticipata per miglioramenti

Cities: Skylines II, l'amato gioco di simulazione di costruzione di città sviluppato da Colossal Order, ha annunciato un ritardo nella sua tabella di marcia di espansione. In risposta al feedback dei giocatori sui problemi di prestazioni della versione PC e alla decisione di posticipare il rilascio su console fino al 2024, il team di sviluppo ha deciso di dare priorità a prestazioni più estese e correzioni di bug prima di lanciare nuovi contenuti. L'amministratore delegato Mariina Hallikainen ha espresso le sue scuse per il ritardo in un recente post sul blog, sottolineando l'importanza di garantire una solida base prima di aggiungere nuove funzionalità.

Il contenuto del pass di espansione per Cities: Skylines II è stato posticipato di un quarto. Il pacchetto di risorse Beach Properties, originariamente previsto per il rilascio nel quarto trimestre del 4, arriverà ora nel primo trimestre del 2023. Inoltre, i pacchetti creatore Architettura moderna e Passeggiate urbane, inizialmente previsti per il primo trimestre del 1, sono stati riprogrammati per il secondo trimestre del 2024. I pacchetti Deluxe Relax e Soft Anche le stazioni radio rock vedranno ritardi, con date di rilascio rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre del 1. Tuttavia, l’espansione Bridges & Ports rimane sulla buona strada per il rilascio nel secondo trimestre del 2024.

L'attenzione alle prestazioni e alla risoluzione dei bug deriva dall'impegno ad affrontare le preoccupazioni sollevate dalla comunità dei giocatori. Il CEO Hallikainen ha spiegato che il team di sviluppo sta dedicando tempo alla risoluzione di problemi più complessi dopo aver affrontato soluzioni rapide. Il team sta attualmente lavorando per migliorare le prestazioni della GPU attraverso aggiustamenti dei dettagli grafici e successivamente passerà all'ottimizzazione della CPU per correggere gli stuttering. Stanno esaminando attivamente le segnalazioni di bug dei giocatori, con 100 problemi riproducibili già identificati e altre 100 segnalazioni in fase di ulteriore indagine.

In vista del lancio del gioco, Colossal Order e l'editore Paradox Interactive hanno aumentato le specifiche minime e consigliate, riconoscendo di non aver raggiunto i parametri di riferimento desiderati. Nonostante ciò, hanno deciso di procedere con il rilascio come previsto. Tuttavia, al momento del rilascio, i fan hanno espresso disappunto per le prestazioni, citando bug e mancanza di ottimizzazione, anche su hardware di fascia alta.

Nonostante la battuta d'arresto iniziale, Colossal Order si impegna a migliorare la stabilità del gioco. Una volta risolti i problemi relativi alle prestazioni della versione PC, la loro attenzione si sposterà sulla versione per console e sui contenuti DLC. È chiaro che il team di sviluppo è determinato a fornire ai giocatori un'esperienza migliorata e divertente mentre continuano a lavorare diligentemente per perfezionare Cities: Skylines II.

FAQ

D: Perché la tabella di marcia per l'espansione di Cities: Skylines II è stata ritardata?

R: Il team di sviluppo ha deciso di dare priorità alle prestazioni e alla risoluzione dei bug in base al feedback dei giocatori sulle prestazioni della versione per PC e al rinvio del rilascio su console.

D: Quali contenuti del pass di espansione sono stati interessati dal ritardo?

R: Il pacchetto risorse Proprietà sulla spiaggia, i pacchetti creatore Architettura moderna e Passeggiate urbane e le stazioni radio Deluxe Relax e Soft Rock vedranno tutti ritardi nelle date di rilascio.

D: Su quali questioni si sta concentrando il team di sviluppo durante questo ritardo?

R: Il team si sta concentrando sulla risoluzione di bug complessi e sull'ottimizzazione delle prestazioni, iniziando con aggiustamenti grafici per le prestazioni della GPU e procedendo con l'ottimizzazione della CPU per le correzioni degli stuttering.

D: Il ritardo avrà conseguenze sul rilascio dell'espansione Bridges & Ports?

R: No, l'espansione Bridges & Ports rimane nei tempi previsti per il rilascio nel secondo trimestre del 2.

D: Qual è il piano del team dopo aver risolto i problemi legati alle prestazioni della versione PC?

R: Dopo aver migliorato la stabilità della versione PC, il team sposterà la propria attenzione sulla versione per console e sui contenuti DLC.