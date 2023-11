L'ultimo aggiornamento rapido per le città: Skylines 2 migliora le prestazioni e risolve i bug

By

Cities: Skylines 2, il popolare gioco di costruzione di città sviluppato da Colossal Order, ha ricevuto un nuovo hotfix volto a migliorare le prestazioni generali su PC e risolvere numerosi bug. Inoltre, uno spot radiofonico “offensivo” all'interno del gioco è stato rimosso per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla community.

Uno dei miglioramenti significativi introdotti nell'hotfix è la riduzione della risoluzione delle texture dei personaggi per i cittadini digitali del gioco. Si è scoperto che texture di personaggi inutilmente grandi avevano un impatto negativo sulle prestazioni. Sebbene inizialmente gli sviluppatori abbiano risposto alle affermazioni virali sul rendering dei singoli denti, hanno riconosciuto che i modelli dei cittadini avevano problemi con il loro livello di dettaglio (LOD).

Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni, l'hotfix include modifiche all'illuminazione e cambiamenti nella priorità di rendering delle risorse. Inoltre, sono stati affrontati vari problemi che riguardano l'economia, le imprese e i servizi pubblici della simulazione. Ad esempio, le aziende non ordineranno più risorse se non dispongono di spazio di archiviazione sufficiente ed è stato corretto un bug che impediva il consumo di determinate risorse.

Colossal Order ha anche colto l'occasione per rimuovere una pubblicità dalle stazioni radio del gioco che imitava gli effetti sonori di qualcuno che aveva avuto un attacco. Questa decisione è arrivata dopo che la comunità ha condiviso le preoccupazioni riguardo al contenuto offensivo.

I giocatori devono tenere presente che potrebbe essere necessario del tempo prima che le correzioni abbiano effetto nei file di salvataggio esistenti. L'hotfix introduce numerosi miglioramenti che miglioreranno l'esperienza di gioco per gli appassionati di Cities: Skylines 2.

FAQ:

D: Quali miglioramenti sono stati apportati all'hotfix?

R: L'hotfix migliora le prestazioni generali, risolve i bug, ottimizza l'illuminazione e risolve i problemi relativi all'economia, alle attività commerciali e ai servizi del gioco.

D: Perché è stata rimossa una pubblicità dalle stazioni radio del gioco?

R: L'annuncio è stato rimosso a causa delle preoccupazioni sollevate dalla community in merito al suo contenuto offensivo.

D: Quanto tempo occorrerà affinché le correzioni diventino effettive nei file di salvataggio esistenti?

R: L'applicazione delle correzioni ai file di salvataggio esistenti potrebbe richiedere del tempo.