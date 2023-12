Nuovo titolo: crescono le preoccupazioni sui coyote infetti dalla rogna a Clovis

Trama: Mentre a Clovis, in California, emergono notizie di un animale misterioso che terrorizza le galline di un uomo, emergono speculazioni sulla presenza della creatura mitica, Chupacabra. Tuttavia, gli esperti hanno identificato l'animale come un piccolo coyote affetto da una grave rogna. Wildlife Care of Southern California afferma che i coyote con un sistema immunitario sano sono solitamente in grado di combattere la rogna. Il California Department of Fish and Wildlife mette in guardia dall’avvicinarsi a tali animali, sottolineando la necessità di mantenere selvaggi gli animali selvatici. Le organizzazioni locali di salvataggio degli animali stanno agendo per catturare e curare il coyote infetto, con l’obiettivo di alleviare le sue sofferenze ed educare la comunità sul trattamento e sulla prevenzione della rogna. La prevalenza della rogna nei coyote nella Central Valley è una preoccupazione crescente, che spinge le autorità a sollecitare i residenti a segnalare gli avvistamenti di animali infetti.

Sorgono preoccupazioni sui coyote infetti dalla rogna a Clovis

Negli ultimi giorni, gli abitanti di Clovis, in California, sono stati tormentati da una misteriosa creatura che ha seminato il caos negli allevamenti di pollame locali. Alcuni membri della comunità hanno ipotizzato che questo potrebbe essere il famigerato Chupacabra, una creatura mitologica succhiasangue. Tuttavia, gli esperti hanno fatto luce sulla vera natura dell'animale in questione: si tratta di un piccolo coyote affetto da un grave caso di rogna.

La rogna è una condizione causata da acari parassiti che risiedono sull'animale ospite, facendogli perdere gradualmente il pelo attraverso morsi e altri mezzi. Peter Tira, responsabile delle informazioni pubbliche per il Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California, spiega che l'animale infetto appare sgradevole e sperimenta uno stress significativo. Questo particolare coyote sembra avere un sistema immunitario compromesso, rendendolo vulnerabile alla grave rogna che ricopre il suo corpo.

Le autorità invitano alla cautela e scoraggiano l’avvicinamento agli animali selvatici, compresi i coyote infetti. L’obiettivo è preservare i comportamenti naturali di queste creature e prevenire i conflitti tra uomo e fauna selvatica. Le organizzazioni locali di salvataggio degli animali, come Pinky Paws Search and Rescue, hanno preso l'iniziativa per catturare e curare il coyote colpito. Krystle Woodward, fondatore dell'organizzazione, sottolinea l'importanza di garantire un trattamento adeguato e monitorare i progressi dell'animale.

La regione della Central Valley in California è alle prese con un crescente problema di coyote infetti dalla rogna. Data la prevalenza di questa condizione, i residenti sono invitati a segnalare qualsiasi avvistamento di animali infetti all'ufficio di Fresno del California Department of Fish and Wildlife al numero (559) 243-4005.

È fondamentale affrontare le sofferenze di questi animali ed educare il pubblico sul trattamento e sulla prevenzione della rogna. Ogni creatura merita la possibilità di vivere una vita sana e senza dolore.