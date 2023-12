I ladri rovinano lo spirito natalizio nel quartiere di Riverside County

By

I residenti in un quartiere di Moreno Valley si sentono scoraggiati e violati dopo che i ladri hanno preso di mira le loro case e hanno rubato grandi e costose decorazioni natalizie. L'incidente, avvenuto il 1° dicembre, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di proprietà di Alexandra Falcon e dei suoi vicini.

Il filmato mostra almeno due sospettati che sconfinano in proprietà e staccano i gonfiabili decorativi dalle loro prolunghe. Tra gli oggetti rubati c'erano la renna Rudolph di Falcon e le decorazioni di Babbo Natale. I ladri furono catturati mentre si allontanavano tranquillamente con le decorazioni rubate, con le mani piene del bottino del loro crimine.

Ashley Weaver, un'altra vittima del furto, ha espresso la sua tristezza, soprattutto considerando le festività natalizie. La Weaver, che si è recentemente trasferita nel quartiere, ha investito in un gigantesco Babbo Natale gonfiabile a LED e in renne per decorare il suo cortile. Ha dovuto ricorrere alla rimozione di un'altra grande decorazione, un lampione natalizio di 8 piedi, e riporla al sicuro nel suo garage.

Il furto mirato ha lasciato indignati i residenti del quartiere, con Weaver che ha sottolineato il duro lavoro e i costi coinvolti nell’acquisizione di queste decorazioni. Nonostante la battuta d'arresto, Falcon rimane determinata a non lasciare che i ladri smorzino il suo spirito natalizio. Ha acquistato una nuova decorazione per il prato e ha condiviso la sua decisione di continuare a celebrare gioiosamente la stagione.

Le vittime hanno monitorato le piattaforme di rivendita online nella speranza di individuare le decorazioni rubate e cogliere i sospettati nell'atto di venderle.

Questo incidente serve a ricordare a tutti di essere vigili e di prendere le precauzioni necessarie per proteggere la propria proprietà durante le festività natalizie. È un peccato che alcuni individui scelgano di rovinare lo spirito festivo dedicandosi ad attività criminali. Tuttavia, la resilienza e la determinazione mostrate da Falcon e dai suoi vicini dimostrano che il vero significato del Natale non può essere messo in ombra da tali atti di furto.