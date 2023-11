Il nuovo flagship Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy rivela variazioni interessanti

Secondo le recenti informazioni fornite dall'informatore Yogesh Brar, sembra che il nuovo processore applicativo (AP) Snapdragon 8 Gen 3 di punta di Qualcomm avrà una versione speciale progettata specificamente per i telefoni Galaxy di Samsung. Brar afferma che lo Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy, nome in codice SM8650-AC, presenterà una configurazione octa-core con specifiche ottimizzate rispetto alla variante non Galaxy.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy includerà un core CPU Prime Cortex-X4 overcloccato che funziona a 3.4 GHz. Al contrario, la versione non Galaxy del chip, nome in codice SM8650-AB, avrà una velocità di clock leggermente inferiore di 3.3 GHz per il core Prime. Questo overclocking suggerisce capacità prestazionali migliorate per i modelli Galaxy alimentati da questo chip.

Inoltre, i core della CPU Performance Cortex-A720 nello Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy saranno underclockati a 3.15 GHz/2.96 GHz, rispetto ai 3.2 GHz/3 GHz della variante non Galaxy. Allo stesso modo, i core della CPU Efficiency Cortex-A520 funzioneranno a 2.27 GHz, leggermente superiore ai 2.3 GHz del chipset non Galaxy.

Inoltre, Brar afferma che Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy incorporerà una GPU overcloccata per offrire funzionalità AI migliorate. Anche se il motivo dietro la decisione di Qualcomm di introdurre queste variazioni non è chiaro, è chiaro che stanno cercando di ottimizzare le prestazioni della serie Galaxy di Samsung.

Le voci suggeriscono che i prossimi Galaxy S24 e Galaxy S24+ presenteranno il chipset Exynos 2400 di Samsung in tutto il mondo, tranne che negli Stati Uniti e in Cina. In quei mercati, Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy alimenterà questi smartphone. Nel frattempo, si prevede che il Galaxy S24 Ultra di alto livello utilizzerà esclusivamente il chipset Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy a livello globale.

L'introduzione di un chip Snapdragon 8 Gen 3 su misura per i dispositivi di punta di Samsung testimonia una stretta partnership tra Qualcomm e Samsung, mirata a fornire agli utenti prestazioni e capacità eccezionali.

Cos'è il chipset Snapdragon 8 Gen 3?

Snapdragon 8 Gen 3 è il processore applicativo (AP) di punta di Qualcomm progettato per alimentare i modelli Android di fascia alta per il prossimo anno.

Qual è la differenza tra lo Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy e la variante non Galaxy?

Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy presenta un core Prime overcloccato, core Performance ed Efficiency underclockati e una GPU overclockata per prestazioni AI migliorate.

Quali smartphone Samsung utilizzeranno il chip Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy?

Negli Stati Uniti e in Cina, i Galaxy S24 e Galaxy S24+ dovrebbero essere dotati del chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Il Galaxy S24 Ultra utilizzerà questo chipset in tutto il mondo.