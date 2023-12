Aumento senza precedenti di migranti cinesi che attraversano il confine degli Stati Uniti

Sommario: Il confine tra Stati Uniti e Messico nella contea di San Diego, in California, sta assistendo a un sorprendente aumento del numero di cittadini cinesi che attraversano illegalmente gli Stati Uniti. Questa impennata può essere in gran parte attribuita all’influenza dei post e dei video sui social media che forniscono una guida dettagliata per il viaggio. Recenti scoperte mostrano che campi improvvisati a Jacumba Hot Springs hanno ospitato centinaia di cinesi. Mentre lo scorso anno fiscale ci sono stati solo 329 incontri con migranti cinesi, il numero è salito a oltre 4,000 in ottobre. Questa ondata sta mettendo a dura prova gli agenti della polizia di frontiera, già alle prese con l’afflusso di attraversamenti illegali.

Potenziali minacce alla sicurezza evidenziate dall’aumento dei migranti cinesi

Rapporti recenti rivelano un aumento senza precedenti di migranti cinesi che attraversano illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico, mentre cercano di fuggire dal loro Paese d’origine. L’impennata, che si ritiene sia alimentata dalla prevalenza delle piattaforme di social media, illustra i potenziali rischi per la sicurezza associati all’immigrazione clandestina. Le telecamere di NewsNation hanno catturato un folto gruppo di uomini adulti, per lo più single, mentre venivano processati dagli agenti della polizia di frontiera al confine della contea di San Diego. La barriera linguistica rappresenta una sfida per gli agenti, rallentando il trattamento dei migranti cinesi ed esacerbando le risorse sopraffatte delle forze dell’ordine. In risposta a questa tendenza allarmante, il candidato presidenziale repubblicano, governatore della Florida, Ron DeSantis, ha promesso di dare priorità alla sicurezza delle frontiere costruendo un muro se eletto. Il suo avversario, l’ex ambasciatore delle Nazioni Unite Nikki Haley, ha fatto eco a queste preoccupazioni, riconoscendo che la Cina vede il confine meridionale come un facile punto di accesso agli Stati Uniti.

I campi migranti di San Diego lottano contro il forte afflusso di cittadini cinesi

L’ondata di migranti cinesi in cerca di asilo negli Stati Uniti ha portato alla creazione di campi improvvisati vicino al confine di San Diego. Questi migranti, spinti dal desiderio di sfuggire al governo comunista cinese, sono guidati da app social come WeChat, che forniscono loro indicazioni passo passo per orientarsi nel viaggio. Molti migranti cinesi volano in Ecuador, poiché non è richiesto un visto di viaggio, prima di attraversare il pericoloso Darien Gap, una giungla insidiosa che separa la Colombia da Panama. I migranti pagano ingenti somme ai trafficanti, che possono guadagnare fino a 35,000 dollari per ogni migrante cinese portato al confine degli Stati Uniti. La tensione sulle risorse della contea ha spinto i funzionari della contea di San Diego a votare sullo stanziamento di ulteriori 3 milioni di dollari in fondi dei contribuenti per sostenere i servizi ai migranti. Ciò arriva dopo la precedente decisione di stanziare 3 milioni di dollari per servizi di aiuto ai migranti e ai richiedenti asilo. Se approvato, i fondi totali stanziati saliranno a 6 milioni di dollari.