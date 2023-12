L'alto costo delle condanne errate: un onere per i contribuenti di Chicago

Un recente rapporto ha fatto luce sui costi esorbitanti che i casi di condanna ingiusta hanno sostenuto sui contribuenti di Chicago. Dal 2000, la città ha pagato quasi 700 milioni di dollari in risarcimenti e sentenze in casi in cui individui affermavano di essere stati incastrati dalla polizia di Chicago. In particolare, 138 milioni di dollari di tale importo sono andati ad avvocati esterni che hanno difeso la città.

I casi di condanne errate sono diventati un evento regolare a Chicago, con accordi e sentenze che raggiungono cifre strabilianti. Solo tra il 2017 e il 2020, la città ha pagato 72 milioni di dollari in soli 19 casi di condanna ingiusta, che rappresentano quasi un terzo dei 250 milioni di dollari pagati dalla città in tutte le cause legali nei vari dipartimenti.

Nonostante i costi elevati, i critici sostengono che la città non abbia un approccio strategico per valutare questi casi e risolverli in modo tempestivo. Ciò ha portato a prolungate battaglie legali che non solo ritardano la giustizia per le persone ingiustamente condannate, ma aggiungono anche oneri significativi ai contribuenti.

Il rapporto dell’avvocato per i diritti civili Andrew M. Stroth e della sua organizzazione, Truth, Hope & Justice, insieme a vari studi legali, suggerisce che la città sta esaminando una potenziale responsabilità di un miliardo di dollari negli ultimi 23 anni e si aspetta che più casi si verifichino. Venire. Stroth sottolinea la necessità che la città sviluppi un processo di valutazione approfondito di questi casi per prevenire ulteriori condanne errate e ridurre i costi finanziari.

Inoltre, il rapporto evidenzia la mancanza di coordinamento e condivisione dei dati tra il Dipartimento di Polizia di Chicago, il Dipartimento Legale e il Dipartimento di Gestione del Rischio, ostacolando gli sforzi per identificare modelli e tendenze che potrebbero mitigare il rischio della città di essere denunciata.

Di fronte ai costi crescenti e all’arretrato di casi di condanne errate, alcuni sostenitori sostengono che la città dovrebbe adottare un approccio più proattivo e sistematico, simile a quello che ci si aspetterebbe da una grande azienda. Ciò comporterebbe la considerazione dei costi potenziali della risoluzione rispetto ai costi del processo, nonché l’implementazione di procedure di formazione e conformità più forti per prevenire future condanne errate.

Mentre Chicago continua ad affrontare le conseguenze di condanne errate, è chiaro che l’onere finanziario sui contribuenti e il costo umano sopportato dalle persone ingiustamente condannate richiedono una risposta globale e strategica da parte della città.