Il sindaco di Chicago promette di trovare una soluzione alternativa dopo lo stop alla costruzione del campo base dei migranti

In seguito alla decisione dello Stato di fermare i progetti per un campo base per migranti nel quartiere Brighton Park di Chicago a causa di preoccupazioni ambientali, il sindaco Brandon Johnson rimane determinato a trovare una soluzione. Pur riconoscendo la battuta d’arresto, il sindaco ha sottolineato che la sua missione di fornire rifugio alle persone vulnerabili è ancora molto viva.

L'obiettivo principale del sindaco Johnson è garantire che le persone, in particolare donne e bambini, non siano costrette a dormire sul pavimento delle stazioni di polizia o a sopportare le rigide condizioni invernali all'esterno. Nonostante i significativi problemi ambientali riscontrati nel sito proposto, il sindaco ha espresso sorpresa per il fatto che lo stato dell'Illinois abbia stipulato un contratto con Gardaworld senza indicare alcuna preferenza per una metodologia diversa.

In risposta al blocco dei lavori, lo Stato prevede di accelerare la creazione di un rifugio fisico nel quartiere di Little Village, offrendo 200 posti letto ai richiedenti asilo. L'Illinois Environmental Protection Agency ha citato l'insufficienza del campionamento e della bonifica del suolo come motivo per non approvare il sito di Brighton Park per uso residenziale. Lo Stato collaborerà inoltre con l'arcidiocesi di Chicago per esplorare altre potenziali ubicazioni per rifugi fisici.

Sebbene vengano presi in considerazione siti alternativi, il sindaco Johnson non ha rivelato alcuna opzione di backup specifica. Ha assicurato il pubblico che la sua amministrazione ha pianificato gli imprevisti, comprese molteplici sedi alternative, da quando è entrato in carica.

Il rapporto ambientale di 800 pagine condotto da Terracon Consultants ha rivelato livelli preoccupanti di mercurio, piombo, arsenico e altre sostanze tossiche nel suolo. Sono stati avviati sforzi di bonifica per mitigare i rischi associati a questi contaminanti. Nonostante le domande su quando la città sia venuta a conoscenza dei materiali pericolosi, un avvocato della città di Chicago ha affermato che il sito ora è più pulito rispetto a quando è stato firmato l'accordo sull'uso del territorio.

Il sindaco Johnson ha rifiutato di commentare i contaminanti durante una precedente inchiesta, affermando che la valutazione è in corso e che il rapporto completo sarà disponibile entro la fine della settimana.