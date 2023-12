Un adolescente consegue il dottorato di ricerca a 17 anni e dà potere alle generazioni future in STEAM

Con un risultato notevole, un'adolescente di Chicago, Dorothy Tillman, è recentemente diventata titolare di un dottorato di ricerca all'età di 17 anni, ricevendo il dottorato in Salute comportamentale integrata presso l'Arizona State University. Mentre i suoi coetanei sono impegnati a fare domanda per le università, Tillman ha già ottenuto il diploma di scuola superiore, una laurea e due master. Tuttavia, la sua ambizione finale non è accumulare titoli di studio, ma creare un ambiente in cui le generazioni future possano osare e sognare in grande.

Per compiere questa missione, Tillman ha fondato il Dorothy Jeanius STEAM Leadership Institute, che sta per scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. A differenza della sua esperienza, in cui ha dovuto scegliere tra programmi artistici e STEM, Tillman crede nell’integrazione di entrambe le discipline. Sottolinea l'importanza che il cervello destro e il cervello sinistro lavorino insieme, insistendo sul fatto che è ciò che distingue il suo istituto. Il curriculum di qualità è un obiettivo chiave per lei, poiché ritiene che superi l'importanza della quantità.

Sebbene l'istituto conduca vari programmi e iniziative durante tutto l'anno, il suo programma di punta è un campo estivo progettato per responsabilizzare i giovani. Molti dei campeggiatori di Tillman hanno avviato un'attività in proprio, dimostrando l'impatto del suo tutoraggio.

Tridia Davis, una campeggiatrice di 14 anni, esprime la sua gratitudine per il sostegno che ha ricevuto al campo. Attraverso il programma, ha imparato a creare musica, sviluppare ritmi e migliorare le sue capacità di scrittura. Davis trova l'esperienza incredibilmente utile per perseguire i propri sogni.

Tillman, nonostante i suoi risultati impressionanti, rimane salda nel suo impegno a sognare in grande. Incoraggia le persone a coltivare un'incrollabile fiducia in se stesse, assicurandosi che nulla possa impedirle di raggiungere i propri obiettivi.

Lo straordinario viaggio di Tillman e la sua dedizione all'empowerment delle generazioni future testimoniano il potere di trasformazione dell'istruzione e del tutoraggio. Attraverso il suo istituto, non solo coltiva giovani talenti, ma ispira anche gli altri a spingersi oltre i limiti e sognare senza confini.