Pesca al persico al Navy Pier: un fine settimana di successo sul lago Michigan

In una recente escursione di pesca al Navy Pier, Adem Tagani e suo padre hanno trascorso un fine settimana piuttosto positivo. I due sono riusciti a catturare 19 persici sabato mattina e altri 16 domenica mattina. La dimensione media del pesce persico era di circa 10 pollici, con il più grande che misurava ben 13 pollici. Tutti i pesci sono stati catturati utilizzando i pesciolini come esca.

Tagani ha notato che le catture di maggior successo sono avvenute prima dell'alba, proprio sul muro del molo. Tuttavia, al sorgere del sole, hanno dovuto modificare il loro approccio e lanciare le loro attrezzature da crappie più lontano nell'acqua.

Anche se la pesca potrebbe non essere stata veloce e furiosa, la qualità del pescato ha compensato. L'esperienza è stata resa ancora più speciale dal fatto che "Little Man", David Fox, si è unito a loro durante il viaggio. Nonostante la sua giovane età, David ha mostrato grande entusiasmo e ha imparato un po' di gergo pittoresco da parte della gente amichevole del posto che lo ha incoraggiato per tutta l'escursione.

Queste foto hanno catturato non solo l'emozione della battuta di pesca ma anche l'importanza della sicurezza con "Little Man" che indossa un PFD (giubbotto di salvataggio). È commovente vedere le famiglie che si godono insieme le attività all’aria aperta dando priorità al proprio benessere.

Il successo di Tagani e di suo padre testimonia la fiorente popolazione di persici nel sud del Lago Michigan. Man mano che i pescatori appassionati continuano a condividere le loro storie di pesca, diventa chiaro che Navy Pier è un luogo privilegiato per le avventure di pesca del pesce persico. Che tu sia un pescatore esperto o un principiante che cerca di creare ricordi duraturi, c'è qualcosa di speciale nel lanciare una lenza nelle splendide acque del Lago Michigan.