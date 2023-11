Nuovo articolo: Scatena la nostalgia vintage con il pedale Lossy di Chase Bliss

By

Nel mondo degli strumenti musicali, c'è un fascino crescente nell'abbracciare i suoni spezzati e lo-fi del passato. E nessuno lo fa meglio di Chase Bliss, una rinomata azienda nota per la sua esperienza nella realizzazione di pedali che trasportano i tuoi strumenti in un regno di nostalgia vintage. La loro ultima creazione, il pedale Lossy, è una straordinaria collaborazione con Goodhertz, un produttore di plugin di alto livello con un impressionante pedigree lo-fi.

Il cuore del pedale Lossy risiede nel suo controllo Loss, che offre tre modalità distintive, ciascuna delle quali aggiunge un carattere unico al suono. Se desideri la familiare atmosfera MP3 a basso bit rate, le frequenze di compressione ridotte per un tono metallico o gli ipnotizzanti glitch di Phase Jitter, Lossy ha tutto ciò che ti serve. E all'interno di queste modalità, le possibilità sono infinite, permettendoti di ottimizzare l'intensità e l'effetto complessivo utilizzando le manopole Loss e Global.

Il cambio di pacchetto è un'altra caratteristica distintiva del pedale Lossy. Lasciarlo disattivato ti garantisce la pura essenza di Lossy, mentre abilitare Packet Loss introduce interruzioni che ricordano una scarsa connessione cellulare. In alternativa, il passaggio a Packet Repeat colma queste lacune con audio congelato, che ricorda un CD saltato. Per controllare la frequenza di queste interruzioni, è sufficiente regolare la manopola Speed.

Un aspetto particolarmente affascinante del pedale Lossy è la sua funzione Freeze dedicata. A differenza di altri pedali, non si limita a ripetere l'ultimo frammento di audio all'infinito. Invece, si evolve nel tempo, allungando le note e trasformandosi mentre suoni. Ciò ti consente di creare accattivanti pad ambientali, droni e paesaggi sonori in continua evoluzione.

Per garantire un suono coerente e raffinato, il pedale Lossy offre anche una sezione filtro e riverbero. Questi componenti aggiuntivi aiutano a fondere insieme tutti gli elementi senza soluzione di continuità. Nascosto all'interno del pedale c'è un limitatore e una funzione di guadagno automatico che mette in mostra gli intricati dettagli dell'effetto Loss, prevenendo qualsiasi perdita di sfumature musicali.

Per coloro che desiderano intraprendere un viaggio attraverso paesaggi sonori vintage, il pedale Lossy è disponibile per l'acquisto esclusivamente attraverso il sito ufficiale Chase Bliss. Al prezzo di $ 399, ogni acquisto di pedali include un generoso sconto del 50% sul plug-in Goodhertz Lossy che ne ha ispirato la creazione, in genere al prezzo di $ 79.

FAQ

1. Il pedale Lossy può ricreare il suono di un MP3 di bassa qualità?

Sì, il pedale Lossy offre una modalità Standard che offre il suono familiare di un MP3 a basso bit rate, riportando alla memoria l'era digitale della fine degli anni '90.

2. Qual è lo scopo dello switch Packets sul pedale Lossy?

L'interruttore Pacchetti ti consente di introdurre interruzioni o audio congelato nel tuo suono, che ricordano rispettivamente una cattiva connessione cellulare o un CD saltato.

3. Come funziona la funzione Freeze sul pedale Lossy?

A differenza dei pedali tradizionali che ripetono l'ultimo momento dell'audio, la funzione Freeze si evolve nel tempo, allungando le note e creando pad ambientali, droni e paesaggi sonori mutevoli.

4. Dove posso acquistare il pedale Lossy?

Il pedale Lossy è disponibile per l'acquisto esclusivamente sul sito ufficiale Chase Bliss.

5. C'è uno sconto sul plugin Goodhertz Lossy quando si acquista il pedale Lossy?

Sì, l'acquisto del pedale Lossy ti garantisce uno sconto del 50% sul plugin Goodhertz Lossy, che normalmente ha un prezzo di $79.