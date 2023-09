CFexpress 4.0: schede di memoria più veloci all'orizzonte, ma le fotocamere riusciranno a tenere il passo?

Le schede CFexpress 4.0 arriveranno sul mercato quest'anno, offrendo velocità di lettura e scrittura significativamente più elevate. La Compact Flash Association (CFA) ha recentemente annunciato la specifica per CFexpress 4.0, che raddoppia le prestazioni delle schede di memoria di tutti i formati, comprese le schede di tipo A utilizzate da Sony e le più comuni schede di tipo B. Questo aumento di velocità rivoluzionerà probabilmente i flussi di lavoro di post-produzione, ma potrebbe volerci del tempo prima che fotografi e registi possano sfruttare appieno il potenziale di queste nuove schede.

La specifica CFexpress 4.0 raddoppia il throughput massimo, rendendo le schede di tipo A veloci quanto le attuali schede di tipo B e spingendo le nuove schede di tipo B a velocità senza precedenti. Per integrare la maggiore velocità, CFA introdurrà una nuova specifica Video Performance Guarantee (VPG), superando l’attuale certificazione VPG 400. Ciò significa che le fotocamere equipaggiate per sfruttare CFexpress 4.0 saranno in grado di scaricare foto più rapidamente, catturare raffiche più lunghe a risoluzioni più elevate e i filmmaker potranno girare video a risoluzione più elevata con frame rate più veloci e con maggiore profondità di bit.

Tuttavia, è importante notare che mentre le schede CFexpress 4.0 sono ora disponibili da ProGrade Digital e Nextorage prevede di lanciare la loro versione quest'inverno, le fotocamere attuali non sono ancora in grado di sfruttare tutto il potenziale di queste schede. L'aggiornamento dell'hardware della fotocamera è necessario affinché le fotocamere possano registrare i dati alla velocità offerta da CFexpress 4.0.

Inoltre, è necessario un lettore di schede compatibile per estrarre i dati alle maggiori velocità offerte dalle schede CFexpress 4.0. ProGrade Digital ha rilasciato un lettore CFexpress 4.0 che offre prestazioni ottimali quando collegato a USB 4.0. Tuttavia, vale la pena ricordare che alcuni computer meno recenti potrebbero non disporre della funzionalità USB 4.0. Ciò significa che gli utenti con computer più vecchi potrebbero non essere in grado di sfruttare appieno il potenziale di velocità delle schede CFexpress 4.0 finché non aggiornano i propri sistemi.

Sebbene CFexpress 4.0 sia retrocompatibile con CFexpress 2.0, è importante sottolineare che le nuove schede funzioneranno alle loro velocità massime solo se utilizzate con l'hardware CFexpress 4.0. Ciò significa che, per ora, le nuove carte avranno un impatto principalmente sui flussi di lavoro di post-produzione, piuttosto che sulle riprese sul campo. Fotografi e registi dovranno attendere che i produttori di fotocamere rilascino nuovi modelli di fotocamere dotati di hardware aggiornato per sfruttare appieno le velocità migliorate.

In conclusione, le schede CFexpress 4.0 offrono un potenziale entusiasmante per velocità di lettura e scrittura significativamente migliorate. Tuttavia, il loro impatto sarà limitato finché le fotocamere e i lettori di schede non verranno aggiornati per essere compatibili con CFexpress 4.0. Nel frattempo, si prevede che queste schede miglioreranno i flussi di lavoro di post-produzione, mentre l’esperienza dell’utente sul campo dipenderà dalla capacità dei produttori di fotocamere di sfruttare appieno il potenziale di CFexpress 4.0.

[Fonte: ProGrade Digital e Nextorage]