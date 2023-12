Presentazione di AntiFake: lo strumento che combatte l'audio deepfake

By

Nell'era della disinformazione dilagante e delle fake news, i ricercatori hanno sviluppato AntiFake, uno strumento all'avanguardia progettato per prevenire l'uso improprio della propria voce per creazioni deepfake. Introducendo distorsioni nelle registrazioni audio prima che vengano pubblicate online, questo strumento rivoluzionario ostacola il potenziale sfruttamento da parte dei sistemi di intelligenza artificiale. Poiché l’audio deepfake diventa sempre più diffuso e comporta rischi significativi, AntiFake emerge come una salvaguardia necessaria.

Ispirandosi al concetto di oscurare il riconoscimento facciale attraverso brutti maglioni, i ricercatori dell’Università di Washington hanno ideato un sistema che utilizza la sintesi vocale per proteggersi dai deepfake. Queste manipolazioni dannose non solo attribuiscono in modo impreciso dichiarazioni a singoli individui, ma consentono anche truffe telefoniche. Chiamato giustamente AntiFake, questo sistema trae spunto dagli attacchi dei criminali informatici ai sistemi di intelligenza artificiale.

Funzionando come un filtro, AntiFake aggiunge sottili interruzioni alle clip audio dopo la registrazione ma prima della pubblicazione online. Questa metodologia condivide somiglianze con l'approccio del MIT alla salvaguardia delle fotografie. Di conseguenza, anche se la voce rimane perfettamente comprensibile per gli esseri umani, qualsiasi deepfake derivato da una registrazione protetta da AntiFake diventa straordinariamente facile da identificare.

"Alteriamo leggermente il segnale audio registrato, distorcendolo o perturbandolo quanto basta per farlo sembrare invariato agli ascoltatori umani, ma completamente diverso dall'intelligenza artificiale", spiega Ning Zhang, uno dei creatori del progetto. I ricercatori forniscono esempi di clip audio prima e dopo l'applicazione del filtro AntiFake sulla pagina web del progetto. Per quanto promettente sia questa versione iniziale, sembra avere alcune limitazioni, poiché le clip protette somigliano a registrazioni di bassa qualità catturate vicino a un rubinetto aperto in un bagno.

I ricercatori hanno testato con successo il loro sistema confrontandolo con cinque dei sintetizzatori vocali più avanzati. Attualmente, AntiFake può proteggere brevi clip audio, ma i ricercatori ritengono che lo strumento dovrebbe eventualmente espandere le sue capacità per salvaguardare clip più lunghi o anche musica. Tuttavia, è solo questione di tempo prima che i sistemi di intelligenza artificiale trovino il modo di aggirare tali misure di protezione. Il codice sorgente del progetto è disponibile sulla sua pagina GitHub, incoraggiando ulteriori esplorazioni e sviluppi.

FAQ

Cos'è AntiFake?

AntiFake è uno strumento innovativo sviluppato dai ricercatori per combattere l'uso improprio delle voci degli individui per creazioni audio deepfake. Applicando distorsioni audio, lo strumento impedisce lo sfruttamento da parte dei sistemi di intelligenza artificiale.

Come funziona AntiFake?

AntiFake funge da filtro che aggiunge sottili interruzioni alle registrazioni audio dopo che sono state catturate ma prima che vengano pubblicate online. Sebbene queste interruzioni siano impercettibili per gli esseri umani, rendono le creazioni audio deepfake altamente rilevabili.

Quali limitazioni ha attualmente AntiFake?

Sebbene AntiFake sia promettente, i clip audio protetti potrebbero presentare limitazioni di qualità, somigliando a registrazioni catturate in condizioni non ideali. Tuttavia, la ricerca in corso mira ad affrontare e superare queste limitazioni.

AntiFake può proteggere clip audio o musica più lunghi?

Mentre AntiFake attualmente si concentra su brevi clip audio, i ricercatori prevedono la sua espansione per salvaguardare clip più lunghi e persino la musica in futuro.

Dove posso trovare il codice sorgente di AntiFake?

Il codice sorgente del progetto è disponibile sulla sua pagina GitHub, incoraggiando la collaborazione, l'esplorazione e l'ulteriore sviluppo dello strumento.