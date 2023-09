Una svolta rivoluzionaria nell'archiviazione dei dati: la tecnologia basata su nanostrati ceramici di Cerabyte

Cerabyte, una promettente startup tedesca di storage, è destinata a scuotere il mercato dello storage da 500 miliardi di dollari con la sua innovativa soluzione di storage basata su nanostrati ceramici. L'azienda sostiene che la sua tecnologia innovativa ridurrà il costo totale di proprietà (TCO) dello storage nei data center di un sorprendente 75%. Con le sue imminenti cartucce CeraMemory e CeraTape, Cerabyte intende rivoluzionare densità, prestazioni, paradigmi di accesso e affrontare le esigenze di costi e sostenibilità dei data center.

La chiave della tecnologia di Cerabyte risiede nei nanostrati inorganici di ceramica, che hanno uno spessore di soli 50-100 atomi. Scalando la tecnologia di archiviazione dati in ceramica da dimensioni bit da 100 nm a 3 nm, Cerabyte prevede di aumentare la densità dei dati da gigabyte per centimetro quadrato (GB/cm2) a terabyte per centimetro quadrato (TB/cm2). Si prevede che questo ridimensionamento porterà a cartucce CeraMemory in grado di archiviare tra 10 petabyte (PB) e 100 PB e CeraTape con capacità fino a 1 exabyte (EB) per nastro.

Per registrare i dati su CeraMemory, Cerabyte utilizza raggi laser o particelle che strutturano matrici di dati simili ai codici QR. La lettura dei dati può essere ottenuta mediante tecniche di imaging microscopico ad alta risoluzione o microscopia a fascio di elettroni. La start-up sottolinea che i fasci di particelle e la microscopia elettronica saranno necessari solo alle densità più elevate nelle loro tabelle di marcia.

Oltre alle impressionanti capacità di archiviazione, la tecnologia di Cerabyte vanta anche prestazioni eccezionali. L'azienda afferma che la sua tecnologia può raggiungere velocità di lettura e scrittura nell'ordine dei gigabyte al secondo (GB/s). Inoltre, queste tecnologie sono caratterizzate da bassi consumi e promettono operazioni ad alta efficienza energetica.

Un altro aspetto notevole della conservazione della ceramica è la sua durata e longevità. Cerabyte afferma che i suoi supporti possono durare oltre 5,000 anni, anche in condizioni di temperatura estreme che vanno da -273°C (-460°F) a 300°C (570°F). Inoltre, CeraMemory è resistente agli ambienti corrosivi, acidi e radioattivi, nonché alle interruzioni degli impulsi elettromagnetici (EMP).

Le cartucce CeraMemory assomigliano a fogli con rivestimenti ceramici che, a un esame attento, assomigliano a carte quasi perforate su scala nanometrica. Per quanto riguarda CeraTape, presenta un substrato spesso 5 µm e un rivestimento ceramico spesso 10 nm. Questi nastri multistrato consentiranno densità di scala TB/cm2.

Cerabyte collabora strettamente con i principali attori del settore nei segmenti tecnologici e manifatturieri correlati, rafforzando ulteriormente la sua credibilità. La loro prossima presentazione alla Storage Developer Conference del 2023 a Fremont, in California, è molto attesa e dovrebbe fornire maggiori dettagli su questa tecnologia all'avanguardia.

In conclusione, lo storage basato su nanostrati ceramici di Cerabyte presenta una soluzione innovativa che promette di rivoluzionare il settore dello storage dei dati. Se le loro affermazioni fossero vere, la tecnologia avrebbe il potenziale per ridurre significativamente i costi, aumentare la densità dei dati e fornire prestazioni e durata eccezionali.

