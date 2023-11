Epic Games accusa Google di pratiche predatorie nel processo antitrust

In un recente processo antitrust, il CEO di Epic Games Tim Sweeney ha accusato il colosso tecnologico Google di impiegare tattiche losche per mantenere il suo sistema di pagamento predatorio. Sweeney ha testimoniato per oltre due ore, sottolineando il ruolo di Google nel soffocare la concorrenza nel mercato delle app Android. Questo processo è uno dei due casi antitrust che Google sta attualmente affrontando e rappresenta una minaccia significativa per il suo impero tecnologico da 1.7 trilioni di dollari.

Mentre il CEO di Google Sundar Pichai difendeva le pratiche della sua azienda nella gestione del Play Store, Sweeney dipingeva un quadro diverso. Ha descritto Google come un monopolista manipolatore che ha tentato di dissuadere Epic Games dal competere contro di loro attraverso vari incentivi finanziari. Sweeney ha rifiutato queste offerte, portando infine Epic Games a pubblicare il suo popolare gioco, Fortnite, sul proprio sito web.

Tuttavia, la distribuzione indipendente di Fortnite si è rivelata impegnativa a causa dell'ostruzione di Google e dell'uso di schermate di avviso che scoraggiavano i giocatori dal scaricare il gioco. Sweeney ha sottolineato che le azioni di Google hanno ostacolato il loro successo e li hanno descritti come un formidabile avversario.

Nonostante gli ostacoli, Epic Games ha rilasciato Fortnite sul Play Store nel 2020 implementando contemporaneamente un piano segreto chiamato “Progetto Libertà”. Questo piano prevedeva l’introduzione di un’opzione di pagamento alternativa all’interno dell’app, che è stata prontamente bloccata sia da Google che da Apple. In risposta, Epic Games ha intentato azioni legali antitrust, inquadrandole come una battaglia per una concorrenza leale nel settore dei giochi.

Questo processo è cruciale non solo per Epic Games ma per tutti gli sviluppatori di giochi, poiché il risultato determinerà la portata delle pratiche monopolistiche di Google nel mercato delle app Android. Solleva interrogativi sull’equità dei tassi di commissione imposti dai giganti della tecnologia, evidenziando la necessità di maggiore concorrenza e trasparenza.

FAQ

1. Di cosa tratta il processo antitrust tra Epic Games e Google?

Il processo ruota attorno all'affermazione di Epic Games secondo cui Google adotta pratiche predatorie per proteggere il suo sistema di pagamento e soffoca la concorrenza nel mercato delle app Android.

2. In che modo Google avrebbe ostacolato Epic Games?

Secondo la testimonianza di Tim Sweeney, Google ha utilizzato varie tattiche, tra cui incentivi finanziari e schermate di avviso, per scoraggiare i giocatori dal scaricare Fortnite al di fuori del Play Store.

3. Cos'è il “Progetto Libertà”?

"Progetto Libertà" si riferisce al piano segreto di Epic Games per introdurre un'opzione di pagamento alternativa all'interno di Fortnite, aggirando le commissioni imposte da Google e Apple.

4. In che modo questo processo influisce sull'industria dei giochi?

L'esito di questo processo avrà implicazioni significative per tutti gli sviluppatori di giochi, poiché determinerà la portata delle pratiche monopolistiche di Google e promuoverà la concorrenza leale nel mercato delle app Android.