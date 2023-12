L'azienda vinicola West Hanover annuncia la chiusura a causa di problemi di salute del proprietario e del desiderio di godersi la pensione

La West Hanover Winery, una struttura di lunga data con due sedi nel Midstate, ha recentemente preso la difficile decisione di chiudere i battenti. Il proprietario George Kline ha citato i problemi di salute e il desiderio di godersi la vita ora che ha 83 anni come ragioni principali della chiusura.

Dopo 31 anni nel settore vinicolo, Kline ha dichiarato di non avere più il desiderio di continuare a gestire l'azienda vinicola. "Ho avuto alcuni problemi di salute e ho 83 anni", ha spiegato. "Dopo averlo fatto [per 31 anni] semplicemente non voglio più farlo."

L'azienda vinicola, con sedi a 7646 Jonestown Road a Harrisburg, Pennsylvania, e 3416 Saint Peter's Road a Pottstown, Pennsylvania, ha già chiuso la sua sede a Pottstown a partire dal 1 dicembre. La sede di Harrisburg chiuderà ufficialmente i battenti a dicembre. 31.

Anche se l'azienda vinicola sta chiudendo, Kline ha affermato che c'è ancora l'opportunità per gli appassionati di vino di fare scorta delle loro bevande preferite. Ha ancora 3,000 litri di vino disponibili per la vendita sfusa. Le persone interessate possono contattare il numero (717)-608-0244 per ulteriori informazioni.

Con l'avanzare della chiusura della West Hanover Winery, le notizie di ABC27 continueranno a fornire aggiornamenti su eventuali sviluppi o informazioni aggiuntive che potrebbero emergere.

Questa decisione di Kline mette in mostra le sfide che i piccoli imprenditori devono affrontare, in particolare nell’esigente mondo della vinificazione. I suoi problemi di salute e il desiderio di una meritata pensione sono ragioni comprensibili per la chiusura. Gli appassionati di vino della zona rimarranno delusi nel vedere l'azienda vinicola scomparire, ma forse questo rappresenta un'opportunità per altre aziende vinicole di farsi avanti e riempire il vuoto nella scena vinicola locale.