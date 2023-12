C’è mai stato qualcuno ad aver toccato il fondo della Fossa delle Marianne?

La Fossa delle Marianne, situata nell’Oceano Pacifico occidentale, è la parte più profonda degli oceani della Terra. È sempre stata oggetto di fascino e curiosità sia per gli scienziati che per gli esploratori. Una domanda che spesso sorge è se qualcuno abbia mai toccato il fondo della Fossa delle Marianne. In questo articolo, approfonderemo le profondità della Fossa delle Marianne ed esploreremo i tentativi fatti dagli esseri umani per raggiungerne le misteriose profondità.

La Fossa delle Marianne, con il suo punto più profondo noto come Challenger Deep, raggiunge una profondità impressionante di circa 36.070 piedi (10.994 metri). A causa dell’enorme pressione e delle condizioni estreme presenti a tali profondità, raggiungere il fondo della Fossa delle Marianne si è rivelato un compito estremamente difficile.

Ad oggi, nessun essere umano ha toccato fisicamente il fondo della Fossa delle Marianne. Tuttavia, diverse spedizioni sono state condotte per esplorarne le profondità utilizzando sommergibili pilotati o non pilotati. La prima discesa riuscita al Challenger Deep è stata realizzata da Jacques Piccard e Don Walsh nel 1960 a bordo del batiscafo Trieste. Da allora, solo poche spedizioni, sia con equipaggio che senza, sono riuscite a raggiungere tali profondità.

Uno dei tentativi più recenti è stato effettuato dal regista James Cameron nel 2012. Utilizzando il Deepsea Challenger, un sommergibile appositamente progettato, Cameron è sceso sul fondo della Fossa delle Marianne, diventando la prima persona a raggiungere il Challenger Deep da oltre 50 anni. Anche se non ha toccato fisicamente il fondale marino, la sua spedizione ha fornito preziose informazioni sulla geologia e sulla biologia di questo ambiente estremo.

Perché è così difficile raggiungere il fondo della Fossa delle Marianne?

Raggiungere il fondo della Fossa delle Marianne è una sfida immensa a causa di diversi fattori. La profondità estrema della fossa significa che ci vogliono ore per i sommergibili per scendere e risalire, mettendo un’enorme tensione sulle attrezzature e sul personale. L’enorme pressione a tali profondità è un’altra sfida significativa, in quanto può schiacciare la maggior parte delle strutture artificiali. Inoltre, le condizioni avverse, comprese le temperature gelide e l’oscurità totale, rendono difficile condurre ricerche ed esplorazioni.

Quali sono i pericoli dell’esplorazione della Fossa delle Marianne?

L’esplorazione della Fossa delle Marianne comporta numerosi rischi e pericoli. L’enorme pressione alle profondità della fossa può causare il cedimento strutturale dei sommergibili, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo. Il freddo estremo e l’oscurità presentano sfide aggiuntive, rendendo difficile il funzionamento delle attrezzature e la navigazione in sicurezza. Inoltre, l’isolamento e la remoteness della fossa rendono le operazioni di soccorso praticamente impossibili in caso di emergenze.

Conclusione:

Sebbene nessun essere umano abbia mai toccato fisicamente il fondo della Fossa delle Marianne, numerose spedizioni si sono avventurate nelle sue profondità, fornendo preziose informazioni su questo ambiente misterioso ed estremo. Le sfide rappresentate dall’immensa profondità, dalla pressione e dalle condizioni avverse rendono il raggiungimento del fondo della Fossa delle Marianne un risultato straordinario dell’esplorazione umana. Con l’avanzare della tecnologia, future spedizioni potrebbero avvicinarci sempre di più a svelare i segreti nascosti nelle profondità di questo affascinante abisso.

Source:

– National Geographic: https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/mariana-trench/

– NOAA Office of Ocean Exploration and Research: https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/mariana-trench.html