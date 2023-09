CD Projekt consiglia ai giocatori PC di controllare i propri dispositivi prima del lancio dell'espansione Cyberpunk 2077

CD Projekt, lo sviluppatore di Cyberpunk 2077, ha emesso un avviso per i giocatori PC prima del lancio dell'espansione Phantom Liberty e dell'aggiornamento 2.0. Il programmatore principale della scena Filip Pierściński ha esortato i giocatori a ricontrollare i loro sistemi di raffreddamento per evitare problemi di limitazione termica.

Pierściński ha consigliato ai giocatori PC di eseguire un test di benchmarking come Cinebench per valutare la stabilità dei loro sistemi. Con la nuova espansione ed aggiornamento, si prevede che il carico di lavoro sulla CPU raggiungerà il 90% su tutti gli 8 core. Questo aumento della domanda potrebbe potenzialmente portare a scarse prestazioni o addirittura a arresti anomali del sistema se i sistemi di raffreddamento non sono in grado di gestire il calore generato.

Cinebench, una suite di test multipiattaforma, è uno strumento utile per valutare le capacità hardware di un computer. Eseguendo questo test, i giocatori possono determinare se i loro sistemi di raffreddamento possono sostenere l'aumento del carico di lavoro del gioco.

Inoltre, CD Projekt ha recentemente aggiornato i requisiti di sistema del PC per Cyberpunk 2077 per includere il supporto per gli SSD come requisito minimo. Questo aggiornamento riflette la necessità di hardware più avanzato per soddisfare le esigenze dell'imminente espansione e aggiornamento.

L'espansione Phantom Liberty è un DLC a pagamento che accompagna una patch significativa che revisiona il gioco base. Di conseguenza, la versione PC di Cyberpunk 2077 diventerà più esigente in termini di risorse di sistema.

L'uscita di Cyberpunk 2.0 e dell'espansione Phantom Liberty è prevista per il 26 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. I giocatori di PC sono incoraggiati ad assicurarsi che i propri dispositivi soddisfino i requisiti di sistema aggiornati per avere un'esperienza di gioco ottimale.

Fonti: CD Projekt, Cinebench.

Wesley Yin-Poole. "CD Projekt chiede ai giocatori PC di controllare i propri sistemi di raffreddamento prima del lancio dell'espansione Cyberpunk." IGN, su ign.com. 22 settembre 2023.