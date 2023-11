Nuova leadership e incertezza nel settore dell’intelligenza artificiale

In una svolta scioccante degli eventi, Sam Altman, leader di OpenAI, una delle aziende più influenti nel settore dell'intelligenza artificiale (AI), è stato licenziato dal consiglio di amministrazione della startup venerdì sera. Tuttavia, nel giro di 48 ore, Altman si ritrovò assunto per dirigere una nuova divisione di Microsoft, una mossa che potrebbe potenzialmente renderlo ancora più potente nello spazio dell’intelligenza artificiale.

Il licenziamento di Altman ha lasciato incerto il futuro di OpenAI, con rapporti che suggeriscono che il personale dell'azienda ha perso la fiducia nel consiglio e i dipendenti minacciano di andarsene. Ciò avviene appena una settimana dopo che OpenAI ha presentato le nuove versioni commercializzate della sua tecnologia durante la sua prima conferenza per sviluppatori, inclusa l'opzione di personalizzazione per il suo chatbot AI, ChatGPT.

Sebbene i dettagli sul licenziamento di Altman rimangano poco chiari, le tensioni tra lui e il consiglio di amministrazione di OpenAI, che era favorevole a un approccio più cauto allo sviluppo dell’IA, potrebbero aver avuto un ruolo significativo. Tuttavia, la partenza di Altman non è stata priva di ripercussioni. Anche Greg Brockman, un altro co-fondatore e presidente di OpenAI, ha lasciato l'azienda a sostegno di Altman.

Mentre le acque si calmano, Altman è ora pronto a unirsi a Microsoft, insieme a Brockman, per guidare un nuovo gruppo di ricerca sull’intelligenza artificiale. Nel frattempo, OpenAI ha nominato Emmett Shear, ex CEO del servizio di streaming di Amazon Twitch, come CEO ad interim. Nonostante questi sviluppi, il dramma è lungi dall’essere finito. I dipendenti di OpenAI hanno firmato una lettera aperta chiedendo le dimissioni del consiglio e la reintegrazione di Altman e Brockman. Hanno anche minacciato di seguire i cofondatori presso Microsoft se le loro richieste non saranno soddisfatte.

In conclusione, il settore dell’intelligenza artificiale sta vivendo significativi cambiamenti di leadership, con il passaggio di Altman da OpenAI a Microsoft. Il futuro di OpenAI rimane incerto, poiché l’azienda è alle prese con tensioni interne e la potenziale partenza di dipendenti chiave. Gli effetti di questi sviluppi sulla più ampia corsa agli armamenti per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale devono ancora essere visti.