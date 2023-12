I Carolina Panthers trasferiscono il campo di addestramento a Charlotte

I Carolina Panthers hanno deciso di trasferire il training camp dal Wofford College nella contea di Spartanburg a Charlotte. L'annuncio è stato fatto mercoledì, il che significa un cambiamento significativo per la squadra che ha ospitato lo Spartanburg dal 1995.

"Siamo entusiasti di portare il nostro campo di addestramento nella nostra struttura a Charlotte", ha espresso Kristi Coleman, presidente dei Carolina Panthers. “Estendiamo la nostra gratitudine a Wofford e alla comunità di Spartanburg per la loro ospitalità nel corso degli anni. Mentre ci trasferiamo a Charlotte, rimaniamo dedicati ai nostri fan nella Carolina del Sud e continueremo a organizzare eventi per i fan e la comunità nello stato”.

La scorsa stagione, solo sei squadre, compresi i Panthers, hanno tenuto il ritiro lontano dalle proprie strutture a causa della pandemia di COVID-19. Nel 2020, i Panthers hanno tenuto il loro campo al Bank of America Stadium e nei campi pratica adiacenti. Prima di ciò, il campo di addestramento si era svolto costantemente al Wofford College.

La decisione non è stata una sorpresa per il consigliere della contea di Spartanburg David Britt, che ha rivelato che si aspettavano che la squadra lasciasse il college negli ultimi tre anni. Secondo Britt, “C'è una diversa proprietà dei Panthers. Non penso che lui [il proprietario] abbia lo stesso impegno affinché i Panthers siano la squadra dei Carolinas. Non è solo la squadra della Carolina del Nord.

Il rapporto tra i Panthers e il Wofford College fu uno dei più lunghi della NFL, secondo solo a quello tra i Pittsburgh Steelers e il St. Vincent College. Il dottor Nayef Samhat, presidente del Wofford College, ha espresso il proprio affetto per i Panthers e l'impatto del campo di addestramento sulla comunità di Spartanburg. “Abbiamo apprezzato il nostro rapporto speciale con i Carolina Panthers sin dalla fondazione della squadra. Ci mancherà averli nel campus e l’entusiasmo che il campo di addestramento ha portato a Spartanburg e nell’Upstate”.

Anche se potrebbe esserci qualche delusione tra i residenti, la decisione dei Panthers apre nuove opportunità per la squadra e le sue strutture. Il trasferimento fa parte di uno sforzo più ampio volto a migliorare le strutture di pratica e formazione della squadra, che include la rimozione dell'Atrium Health Dome a gennaio per far posto a nuovi campi di pratica. Questi cambiamenti forniranno ai Panthers tre campi pratica a tutta lunghezza, offrendo più spazio e riducendo al minimo l’usura.

Caroline Wright, vicepresidente senior e responsabile delle sedi presso Tepper Sports & Entertainment, ha dichiarato: “La rimozione del Dome è l'inizio di un processo in corso per migliorare le strutture della squadra. I futuri miglioramenti includono modifiche ai campi e la costruzione di una casa da campo per le operazioni calcistiche e le opportunità per la comunità”. Il team esplorerà anche le opzioni per le pratiche indoor, se necessario.

Mentre i Panthers si preparano per la prossima stagione, stanno ancora finalizzando i piani per accogliere i tifosi durante il training camp. Maggiori dettagli saranno condivisi a tempo debito. La squadra intende iniziare la stagione con il Fan Fest in South Carolina e poi procedere con Back Together Football a Charlotte. Sebbene un capitolo si sia chiuso con la partenza dal Wofford College, una nuova ed entusiasmante era attende i Panthers nella loro rinnovata struttura di allenamento a Charlotte.