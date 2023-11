Canva presenta un fondo per l'innovazione degli sviluppatori da 50 milioni di dollari per promuovere la democratizzazione del design

La piattaforma di comunicazione visiva basata su cloud Canva ha recentemente annunciato l'introduzione del suo rivoluzionario Developers Innovation Fund da 50 milioni di dollari, volto a fornire sostegno finanziario e motivazione agli sviluppatori. La missione dell'azienda è democratizzare il design e coltivare un mercato diversificato di applicazioni gratuite sulla propria piattaforma.

Il Fondo per l'innovazione degli sviluppatori di Canva verrà erogato tramite premi per l'adozione di app e sovvenzioni per gli sviluppatori. Gli App Adoption Awards verranno assegnati agli sviluppatori le cui app raggiungono specifici traguardi di adozione, misurati in base al numero di utenti attivi mensili. Per poter beneficiare di questi premi, gli sviluppatori devono aver lanciato un'app pubblica gratuita e soddisfare requisiti specifici.

Secondo il responsabile dell'ecosistema di Canva, Anwar Haneef, l'azienda è entusiasta di coltivare la propria comunità di sviluppatori e ritiene che questa iniziativa creerà un ambiente in cui gli sviluppatori saranno ispirati a dare vita alle loro idee innovative. Si prevede che questa mossa apporterà un enorme valore alla vasta base di utenti di Canva.

L'obiettivo finale di Canva è sviluppare la piattaforma di comunicazione visiva più versatile disponibile, integrando tutte le funzionalità di progettazione e intelligenza artificiale (AI) in un'unica pagina. Nel perseguimento di questa visione, Canva ha precedentemente lanciato il programma per sviluppatori Canva, attirando migliaia di sviluppatori che da allora hanno pubblicato 60 nuove app utilizzando il kit di sviluppo software (SDK) per app Canva. Queste app sono state utilizzate collettivamente oltre 15 milioni di volte.

Diversificando la propria offerta oltre la comunicazione visiva, Canva ha recentemente presentato una suite specializzata di strumenti di intelligenza artificiale su misura per le aule. Questo sviluppo mira ad assistere gli insegnanti impegnati in varie attività, come la pianificazione delle lezioni, la modifica dei contenuti, la formattazione dei documenti, il supporto multilingue delle lezioni e il controllo dell'accessibilità. Con un'ampia base di utenti di oltre 50 milioni nel settore dell'istruzione, i prodotti Classroom Magic di Canva si rivolgono sia agli insegnanti che agli studenti.

L'introduzione da parte di Canva di strumenti didattici basati sull'intelligenza artificiale segnala un'imminente ondata di apprendimento assistito dall'intelligenza artificiale, dimostrando l'impegno dell'azienda nel migliorare e rivoluzionare l'esperienza educativa.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è il Fondo per l'innovazione degli sviluppatori di Canva?

Il Developers Innovation Fund di Canva è un'iniziativa da 50 milioni di dollari progettata per fornire sostegno finanziario e incentivi agli sviluppatori che condividono l'obiettivo di Canva di democratizzare il design e promuovere un mercato diversificato di app gratuite sulla piattaforma Canva.

2. Come verrà distribuito il fondo?

Il fondo verrà distribuito tramite App Adoption Awards e Developer Grants. Gli App Adoption Awards sono premi in denaro una tantum per le app che raggiungono traguardi di adozione, in base al numero di utenti attivi mensili.

3. Qual è l'obiettivo finale di Canva per la sua piattaforma di comunicazione visiva?

Canva mira a creare la piattaforma di comunicazione visiva più versatile integrando tutte le funzionalità di progettazione e intelligenza artificiale in un'unica pagina.

4. Quali altri sviluppi recenti ha introdotto Canva?

Canva ha recentemente lanciato una suite specializzata di strumenti di intelligenza artificiale su misura per le aule, con l'obiettivo di assistere gli educatori in vari compiti e migliorare l'esperienza educativa sia per gli insegnanti che per gli studenti.