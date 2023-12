Canonsburg dà il benvenuto alla nuova aggiunta al centro città con la cerimonia del taglio del nastro

By

Canonsburg, un centro in crescita in Pennsylvania, ha recentemente assistito all'inaugurazione di una nuova attività che promette di catturare i momenti preziosi della vita attraverso l'obiettivo. Jasmine Powell, la visionaria dietro la fondazione di Jasmine Powell Photography, ha celebrato questo traguardo con una cerimonia di taglio del nastro alla quale hanno partecipato stimati membri della Camera di commercio di Canonsburg e del consiglio comunale.

La cerimonia tenutasi il 25 novembre ha segnato un momento significativo per Powell e suo marito, Saviel Lopez, poiché hanno inaugurato il loro stabilimento al 134 di N. Jefferson Ave. Il sindaco Dave Rhome, insieme ai genitori di Powell Eric e Julie Chandler, hanno onorato l'evento con la loro presenza e supporto.

Il sindaco ha colto l'occasione per consegnare a Powell uno speciale certificato di benvenuto del sindaco, riconoscendo il suo talento e la sua dedizione all'arte della fotografia. Questo onore non solo riconosce i risultati ottenuti da Powell, ma funge anche da testimonianza del suo impegno nel fornire un'esperienza cliente memorabile ed eccezionale.

Jasmine Powell Photography mira a catturare la bellezza e l'essenza dei momenti più preziosi della vita attraverso la fotografia professionale e artistica. Che si tratti di un matrimonio, di un ritratto di famiglia o di un evento aziendale, Powell e il suo team si assicurano che ogni fotogramma catturi l'essenza dell'occasione.

Situata nel cuore di Canonsburg, Jasmine Powell Photography è in una posizione perfetta per servire la comunità locale e non solo. Il sito web dello studio fornisce informazioni complete sui vari servizi offerti e presenta anche un portfolio che mostra l'accattivante lavoro di Powell.

Con l'aggiunta di Jasmine Powell Photography, il centro di Canonsburg ha guadagnato un altro gioiello che non solo contribuisce alla sua crescita economica ma offre anche ai residenti un'esperienza fotografica eccezionale. La cerimonia del taglio del nastro rappresenta un caloroso benvenuto alla nuova attività e consolida ulteriormente Canonsburg come centro di creatività e spirito imprenditoriale.