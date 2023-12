Ai datori di lavoro della California è vietato discriminare in base all'uso di cannabis fuori servizio

I datori di lavoro della California si trovano ad affrontare nuove leggi che proteggeranno dipendenti e candidati dalla discriminazione basata sull’uso di cannabis al di fuori del luogo di lavoro. Il Fair Employment and Housing Act dello stato sarà ampliato per includere tutele occupazionali per le persone che fanno uso di marijuana. Le leggi, Assembly Bill 2188 e Senate Bill 700, entreranno in vigore il 1° gennaio.

Secondo queste nuove leggi, ai datori di lavoro con cinque o più dipendenti sarà vietato penalizzare i lavoratori per l’uso di cannabis fuori servizio. La legislazione impedisce inoltre ai datori di lavoro di indagare sul precedente consumo di cannabis di un richiedente, a meno che non si tratti di precedenti penali riguardanti crimini legati alla cannabis.

Inoltre, ai datori di lavoro non sarà consentito rimproverare i lavoratori che non superano un test di screening antidroga a causa della presenza di “metaboliti della cannabis non psicoattivi”. Questi metaboliti sono residui inattivi della cannabis nel corpo dopo che il THC è stato metabolizzato. La ricerca suggerisce che la presenza di metaboliti non indica una compromissione o un aumento del rischio di incidenti sul lavoro.

Tuttavia, queste leggi non vietano ai datori di lavoro di implementare altre misure per mantenere un luogo di lavoro libero dalla droga. È ancora possibile testare il THC attivo e adottare misure disciplinari contro i dipendenti che dimostrano compromissioni durante il lavoro. Alcuni tipi di datori di lavoro, come quelli nel settore edile o nelle industrie che ricevono finanziamenti federali, sono esentati dalle protezioni dei test a causa dei requisiti di test federali.

I sostenitori di queste leggi sostengono che la discriminazione sul posto di lavoro contro i consumatori legali di cannabis rimane un problema pervasivo, che ha un impatto particolare sulle comunità nere. Uno studio condotto dagli American Addiction Centers ha rilevato che gli individui neri hanno più del doppio delle probabilità di subire un rimprovero o un licenziamento per aver fallito un test antidroga rispetto alle loro controparti bianche.

La California si unisce ora ad altri sette stati con leggi volte a proteggere i diritti del lavoro per i consumatori di marijuana ricreativa e medicinale. Questi stati includono Washington, Nevada, New York, New Jersey, Connecticut, Montana e Rhode Island. Nel frattempo, venti stati vietano solo la discriminazione sul posto di lavoro nei confronti dei consumatori di marijuana medica.