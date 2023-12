Vince Luce si impegna alla Robert Morris University e insegue i sogni dentro e fuori dal campo

Dopo anni di dedizione e duro lavoro, Vince Luce, senior di Canfield, ha preso una decisione significativa riguardo al suo futuro accademico e calcistico. Luce, un talentuoso guardalinee dei Cardinals, si è impegnato alla Robert Morris University, dove intende continuare le sue attività atletiche e approfondire la sua istruzione.

Con una passione ardente per il gioco, Luce ha espresso il suo entusiasmo per questo nuovo capitolo della sua vita. "Lo sogno da quando ho iniziato a prendere in mano un pallone da calcio", ha condiviso. Determinato a sfruttare al meglio questa opportunità, ha aggiunto: "Lotterò ogni secondo possibile per ottenere più tempo di gioco possibile".

Le eccezionali prestazioni di Luce sul campo sono state premiate con onorificenze come la nomina a First Team All Northeast Ohio e la selezione First Team All-Conference. Il suo allenatore di football del liceo, Mike Pavlansky, ritiene che le capacità di Luce si tradurranno bene a livello collegiale. "Quando i pad sono accesi e giochi tra le linee, sanno che è una manciata", ha osservato l'allenatore Pavlansky.

Durante la sua permanenza a Canfield, Luce ha svolto un ruolo fondamentale nel successo della squadra, contribuendo a 21 vittorie nelle ultime due stagioni e conquistando persino il campionato statale di divisione III nel 2022. Traendo forza dalle sue radici a Canfield, Luce ha espresso la sua dedizione all'essere un compagno di squadra di supporto, affermando: "Sarò lì per i miei compagni di squadra il più possibile e sarò semplicemente un buon compagno di squadra nel complesso".

La Robert Morris University, nota per il suo programma di calcio di Divisione I che gareggia a livello FCS, ha concluso la stagione precedente con un record di 4-7. Mentre i Colonials si preparano a rientrare alla Northeast Conference il prossimo anno, Luce è ansioso di contribuire con le sue capacità alla squadra e continuare la sua crescita personale sia dentro che fuori dal campo.

Con il suo impegno alla Robert Morris University, Vince Luce esemplifica lo spirito di perseveranza e determinazione. Il suo viaggio funge da ispirazione per gli aspiranti atleti, ricordando loro che il duro lavoro e la dedizione possono aprire la strada a nuove opportunità e a un maggiore successo.