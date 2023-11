La resurrezione di Daredevil: l'uomo senza paura

Il gioco di supereroi per PlayStation 2 perduto da tempo, Daredevil: The Man Without Fear, ha fatto un ritorno a sorpresa dopo due decenni. Hidden Palace, un gruppo di preservazione del gioco, ha recentemente svelato una build giocabile del gioco cancellato, ottenuta da uno sviluppatore anonimo affiliato a 5,000 Ft. Studios, i creatori originali. Quest'ultima versione prototipo di Daredevil: The Man Without Fear mostra la visione iniziale del gioco, sebbene soffra di numerosi bug e glitch.

Originariamente concepito come un semplice progetto incentrato sull'evidenziazione dei momenti chiave della storia di Daredevil, il gioco si è evoluto in un'avventura open-world più ambiziosa intitolata Daredevil: The Video Game. Tuttavia, a causa dei piani della Marvel per un film di Daredevil e delle specifiche richieste di gioco di Sony, il concetto è stato rielaborato più volte, causando tensioni tra le parti coinvolte.

Nonostante abbia incontrato ostacoli durante lo sviluppo, inclusi problemi con il motore RenderWare e conflitti interni allo studio, 5,000 Ft. Gli studi persistettero. Sfortunatamente, il destino del gioco è stato segnato dai disaccordi creativi tra Marvel e Sony, che hanno portato alla sua cancellazione. Di conseguenza, insieme al film live-action è stata rilasciata solo una versione per Game Boy Advance con ambizioni più modeste.

Sebbene la build recentemente rilasciata di Daredevil: The Man Without Fear non sia priva di difetti, offre uno sguardo su ciò che avrebbe potuto essere. Il filmato del gameplay mostra elementi che ricordano altri giochi di supereroi dei primi anni 2000 come L'incredibile Hulk e Spider-Man, intrisi di un tocco di Tomb Raider. La storia, basata sul fumetto Elektra Lives Again del 1999 e con protagonista l'arcinemico di Daredevil, The Kingpin, mostra il potenziale perduto del gioco.

Anche se è deludente che Daredevil: The Man Without Fear non abbia mai avuto l'opportunità di raggiungere il suo pieno potenziale, il recente successo dei giochi di supereroi, come la serie Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, fa sperare in un'altra possibilità di riscatto dei videogiochi per l'iconico combattente del crimine cieco.

FAQ:

D: Cos'è Daredevil: L'uomo senza paura?

R: Daredevil: The Man Without Fear era un gioco di supereroi per PlayStation 2 in fase di sviluppo da 5,000 Ft. Studios prima di essere cancellati. Recentemente è riemerso con una build giocabile dopo 20 anni.

D: Cosa ha causato la cancellazione del gioco?

R: Le differenze creative tra Marvel e Sony, insieme alle sfide durante lo sviluppo, hanno portato alla cancellazione di Daredevil: The Man Without Fear. La Marvel aveva richieste specifiche per il gameplay, mentre Sony voleva che il gioco si allineasse strettamente con un film di Daredevil in uscita.

D: La build rilasciata del gioco è completa?

R: No, la build di Daredevil: The Man Without Fear che è stata rilasciata non è completata e contiene vari bug e glitch.

D: Cosa possiamo aspettarci dal gameplay?

R: Basandosi sul filmato disponibile, il gameplay mostra una storia originale ispirata al fumetto Elektra Lives Again e presenta elementi che ricordano i giochi di supereroi dei primi anni 2000.

Fonte:

Palazzo nascosto – https://hiddenpalace.org/Daredevil:_The_Man_Without_Fear_(Jul_9,_2003_prototype)