Pokémon Go: Mankey può essere brillante!

Sommario:

In Pokémon Go, i giocatori hanno l'opportunità di incontrare il Pokémon scimmia maiale, Mankey, allo stato brado. La notizia entusiasmante è che Mankey può anche essere brillante! Ciò significa che i giocatori hanno la possibilità di catturare una versione brillante di questo Pokémon, che ha una colorazione diversa da quella normale. Insieme a Mankey, anche la sua evoluzione, Primeape, può essere brillante.

Con la potenziale introduzione di Annihilape, l'evoluzione finale di Mankey e Primeape da Pokémon Scarlet e Violet, si consiglia di iniziare a raccogliere caramelle Mankey in previsione di questa evoluzione. Le prime versioni di Pokémon Paldean in Pokémon Go suggeriscono che Annihilape potrebbe unirsi presto al roster.

Il tasso di brillantezza di Mankey in Pokémon Go è di circa uno su 500, secondo una ricerca condotta da The Silph Road. Tuttavia, Mankey non ha un "permaboost", il che significa che non è uno spawn raro e non ha un tasso di brillantezza potenziato. L'attrazione di più Pokémon lucenti si basa su un caso casuale, poiché i tassi di cattura dei Pokémon lucenti sono determinati dallo sviluppatore Niantic e in genere vengono aumentati solo durante eventi speciali o raid.

Per tenere traccia dei Pokémon lucenti disponibili, i giocatori possono fare riferimento all'elenco di LeekDuck, che fornisce una guida visiva di tutti i Pokémon lucenti esistenti.

Definizioni:

– Pokémon lucenti: Pokémon con colorazione alternativa che sono più rari delle loro controparti normali.

– Caramelle: una risorsa in Pokémon Go che può essere raccolta catturando Pokémon di una specie specifica e utilizzata per evolvere o potenziare i Pokémon.

Fonte:

– La Via Silph (tramite Wayback Machine)

– PorroDuck

– Poligono