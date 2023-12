Xbox offre sconti esclusivi su Call of Duty Modern Warfare III per i membri di Game Pass

In una svolta sorprendente degli eventi, Xbox sta dominando la concorrenza con la sua vasta gamma di sconti durante il periodo successivo al Black Friday. Le console Xbox Series X sono ora ufficialmente in vendita e i giocatori possono anche usufruire di sconti sui controller Xbox e sull'ultima puntata di Call of Duty. Un'offerta straordinaria che ha attirato l'attenzione di molti è lo sconto esclusivo di oltre $ 24 su Call of Duty Modern Warfare III (2023) per i membri di Xbox Game Pass. Il gioco, originariamente al prezzo di $ 69.99, è ora disponibile per soli $ 45.59.

Per rendere questo accordo ancora più allettante, Activision offre un periodo di prova gratuito del gioco dal 14 al 18 dicembre. Ciò consente ai giocatori di provare il gioco prima di decidere di effettuare un acquisto. Il prezzo scontato è applicabile anche ai giocatori nel Regno Unito, con Call of Duty Modern Warfare III al prezzo di £ 45.59 per i membri di Xbox Game Pass.

Per coloro che stanno pensando di acquistare una console Xbox Series X come regalo di Natale o per uso personale, i saldi natalizi offrono una grande opportunità. La console ha attualmente un prezzo di $ 399.99, una riduzione di $ 100 rispetto al prezzo originale di $ 499.99. I principali rivenditori come Target, Amazon e Walmart stanno tutti vendendo la console a questo nuovo prezzo promozionale.

Xbox Game Pass è un altro elemento essenziale dell'ecosistema Xbox. Fortunatamente, anche i non membri possono iscriversi a Game Pass per solo $ 1, fornendo accesso al gioco Call of Duty scontato e a un'ampia gamma di titoli. L'abbonamento Game Pass Ultimate, che si rinnova a $ 16.99 al mese, include 14 giorni di accesso gratuito.

Approfittando di queste offerte, i giocatori possono possedere una console Xbox Series X, Call of Duty Modern Warfare III, e ottenere l'accesso a centinaia di titoli di gioco su Game Pass per un costo totale di $ 446.58. Nonostante le recensioni contrastanti, Modern Warfare III continua a essere uno dei giochi più venduti dell'anno, rivaleggiando a stretto contatto con Hogwarts Legacy per il primo posto.

Oltre a queste offerte esclusive, Microsoft ha recentemente annunciato tutti i giochi in arrivo su Xbox Game Pass per dicembre 2023, nonché entusiasmanti aggiunte alla libreria Game Pass Core. Questo impegno nel fornire una gamma vasta e diversificata di opzioni di gioco garantisce che gli abbonati a Xbox Game Pass abbiano sempre una ricca gamma di titoli tra cui scegliere.

In conclusione, Xbox offre sconti senza precedenti per i suoi membri Game Pass, rendendo la console Xbox Series X e Call of Duty Modern Warfare III più accessibili e convenienti. Che tu stia pensando di regalare una Xbox Series X o semplicemente di voler espandere la tua collezione di giochi, ora è il momento perfetto per approfittare di queste incredibili offerte.