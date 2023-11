Call of Duty Modern Warfare 3: confermati i tempi di rilascio globali

By

Activision ha finalmente annunciato i tempi di uscita globali dell'attesissimo gioco Call of Duty Modern Warfare 3. La versione completa del gioco sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC tramite Battle. .net e Steam. I giocatori possono aspettarsi di tuffarsi nelle modalità Multigiocatore e Zombi a partire dal 9 novembre.

Il rilascio seguirà un lancio regionale, con le console che diventeranno accessibili durante la giornata del 9 novembre e fino al 10 novembre. Tuttavia, i giocatori PC avranno un orario fisso per il lancio. I giocatori PC possono iniziare a giocare alle 9:9 PT del XNUMX novembre.

Ecco una ripartizione degli orari di lancio per fuso orario:

– Costa occidentale degli Stati Uniti: Console – dalle 3:10 alle 9:XNUMX PT del XNUMX novembre

– Costa occidentale degli Stati Uniti: PC – 9:9 PT del XNUMX novembre

– Costa orientale degli Stati Uniti: Console – lancio regionale il 9 e 10 novembre

– Costa orientale degli Stati Uniti: PC – mezzanotte EST del 9 novembre

– Regno Unito: Console – lancio regionale il 10 novembre

– Regno Unito: PC – 5:10 GMT del XNUMX novembre

– Europa: Console – lancio regionale il 10 novembre

– Europa: PC – 6:10 CET del XNUMX novembre

– Giappone: Console – lancio regionale il 10 novembre

– Giappone: PC – 2:10 JST del XNUMX novembre

– Australia: Console – lancio regionale il 10 novembre

– Australia: PC – 4:10 AEDT del XNUMX novembre

L'entusiasmo per Modern Warfare 3 è cresciuto, soprattutto dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 69 miliardi di dollari. Tuttavia, i fan dovranno aspettare fino al 2024 per vedere il gioco su Game Pass.

In conclusione, i giocatori di tutto il mondo possono ora segnare sui loro calendari gli orari di uscita ufficiali di Call of Duty Modern Warfare 3. Preparati per un'emozionante esperienza di gioco sulla tua piattaforma preferita. Non perdere le modalità multigiocatore e zombi ricche di azione. Il conto alla rovescia fino al 9 novembre inizia ora!

Domande frequenti (FAQ)

1. Su quali piattaforme sarà disponibile Call of Duty Modern Warfare 3?

Call of Duty Modern Warfare 3 sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC tramite Battle.net e Steam.

2. Quando saranno accessibili le modalità Multigiocatore e Zombi?

La modalità Multigiocatore e Zombi sarà disponibile a partire dal 9 novembre.

3. Quali sono gli orari di lancio ufficiali per ciascun fuso orario?

Gli orari di lancio per fuso orario li trovate nell'articolo, specificando gli orari di rilascio per console e PC. Si prega di fare riferimento alle informazioni fornite per i tempi precisi.

4. Call of Duty Modern Warfare 3 sarà disponibile su Game Pass?

No, Call of Duty Modern Warfare 3 non sarà disponibile su Game Pass fino al 2024.

5. Sono disponibili recensioni per Modern Warfare 3?

IGN ha in corso una revisione della modalità multiplayer di Modern Warfare 3. Assicurati di dargli un'occhiata per avere approfondimenti sull'esperienza di gioco.

