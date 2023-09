I fan possono ottenere l'accesso gratuito a Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta tramite Twitch

I fan del popolare franchise di giochi Call Of Duty avranno una sorpresa poiché ora possono ottenere l'accesso gratuito alla beta del loro attesissimo gioco, Call Of Duty: Modern Warfare III. La beta, che sarà suddivisa in due fine settimana separati, darà ai giocatori un assaggio del gioco in arrivo e consentirà loro di fornire preziosi feedback.

Il primo fine settimana della beta sarà esclusivo per i fan di PlayStation e si svolgerà dal 6 al 10 ottobre. Il secondo fine settimana, che sarà aperto a tutti i giocatori su PlayStation, Xbox e PC, si svolgerà dal 12 al 16 ottobre. Preordinare il gioco garantirà l'accesso alla beta, ma c'è anche un omaggio speciale su Twitch che offre la possibilità di vincere uno dei 50,000 codici beta.

Per partecipare al giveaway, i fan devono guardare almeno 60 minuti di streaming di World Series Of Warzone su Twitch. Devono inoltre collegare la propria piattaforma e l'account Twitch ad Activision. Insieme ai codici beta, gli spettatori avranno la possibilità di vincere altri premi come potenziamenti XP, emblemi e skin per armi.

Call Of Duty: Modern Warfare III uscirà il 10 novembre per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. Il gioco funge da sequel diretto di Modern Warfare II, continuando la storia del Capitano Price e della sua squadra introducendo nuovi colpi di scena nel gameplay.

I fan attendono con impazienza l'uscita del nuovo capitolo della serie Call Of Duty. Con l'opportunità di provare il gioco nelle prime fasi della beta, i giocatori possono avere un assaggio dell'azione e fornire preziosi feedback per contribuire a modellare il prodotto finale.

Fonte:

– Account Twitter di Call Of Duty – CharlieIntel