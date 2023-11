Call of Duty: un fenomeno videoludico in continua evoluzione

Call of Duty (CoD) è un gigante dei giochi che ha catturato il cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo. Dal suo lancio, 20 anni fa, è diventato un fenomeno globale e ha reso Activision Blizzard una delle società di gioco più preziose del settore. La recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 67.8 miliardi di dollari ha scatenato speculazioni sul futuro del franchise CoD, in particolare se sarebbe stato incluso nel popolare servizio di abbonamento Game Pass.

Sebbene il boss di Xbox Phil Spencer abbia confermato che CoD non arriverà su Game Pass almeno fino al prossimo anno, è chiaro che il franchise ha subito cambiamenti significativi dal suo debutto nel 2003. Con più sviluppatori principali che lavorano su voci diverse, CoD è rimasto bloccato. a un programma di rilascio annuale, che risulta in 23 giochi nella serie principale. Le vendite sono rimaste elevate e la modalità multiplayer continua ad attrarre un enorme seguito. Tuttavia, alcuni fan hanno espresso preoccupazione per il fatto che le nuove versioni manchino di innovazione e non riescano a differenziarsi dai loro predecessori.

Anche l'ultimo capitolo, Modern Warfare III, è stato criticato per la mancanza di nuove mappe multiplayer al momento del lancio. Il direttore creativo David Swenson difende il gioco, affermando che è il Call of Duty più ricco di funzionalità mai realizzato e sottolinea l'ambiente collaborativo che promuove la creatività all'interno del team di sviluppo.

Ma cosa riserva il futuro a Call of Duty? Johanna Faries, global manager del marchio, rimane ottimista riguardo alla sua continua crescita per i prossimi 20 anni. Riconosce la necessità di curare e considerare attentamente i nuovi contenuti per garantire che i giocatori siano costantemente entusiasti e coinvolti.

Per quanto riguarda la possibilità che i titoli CoD si uniscano a Game Pass in futuro, Faries rimane a bocca chiusa, ma promette che le possibilità sono "super interessanti". Con la sua base di fan diversificata e la costante evoluzione, Call of Duty non mostra segni di rallentamento.

Domande frequenti (FAQ)

D: Quando Call of Duty sarà disponibile su Game Pass?

R: Secondo il capo di Xbox Phil Spencer, Call of Duty non sarà incluso nel Game Pass almeno fino al prossimo anno.

D: Quanti giochi ci sono nella serie principale di Call of Duty?

R: Attualmente ci sono 23 giochi nella serie principale di Call of Duty, grazie a diversi sviluppatori principali che lavorano su voci alternative.

D: Quali sono le preoccupazioni riguardo alle nuove versioni di CoD?

R: Alcuni fan hanno criticato le recenti versioni di Call of Duty per non essere abbastanza diverse dai loro predecessori, chiedendo maggiore innovazione e differenziazione.

D: Ci saranno nuove mappe multiplayer in Modern Warfare III?

R: Modern Warfare III è stato criticato per non avere nuove mappe multiplayer al momento del lancio. Offre invece versioni rimasterizzate dei classici dei giochi precedenti.

D: Qual è il futuro del franchise di Call of Duty?

R: Johanna Faries, global manager del marchio, è fiduciosa nella continua crescita del franchise per i prossimi 20 anni e sottolinea l'importanza della curatela e dei nuovi entusiasmanti contenuti.

D: I titoli Call of Duty saranno disponibili su Game Pass in futuro?

R: Anche se non sono stati forniti dettagli specifici, è stata riconosciuta la possibilità che i titoli CoD si uniscano a Game Pass, con la promessa di sviluppi “super interessanti”.