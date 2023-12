La California Public Utilities Commission non consente l'esportazione di energia solare per la compensazione dei servizi pubblici

La California Public Utilities Commission (CPUC) ha preso una decisione controversa che impedisce ai clienti che utilizzano energia solare e accumulo di esportare elettricità nella rete e di ricevere una compensazione per le spese di consegna dei servizi pubblici. Questa sentenza segna un altro duro colpo per l’industria solare su tetto in California, che ha già dovuto affrontare una serie di decisioni dannose da parte della CPUC.

In precedenza, i proprietari di pannelli solari sui tetti erano incoraggiati a installare batterie per esportare elettricità durante i periodi di domanda elevata, riducendo la necessità di impianti di gas naturale meno efficienti e stabilizzando i prezzi. Tuttavia, secondo la nuova sentenza, le spese di “consegna” e di “generazione” sulle bollette sono ora classificate separatamente. Ciò significa che le esportazioni di batterie solari non possono essere utilizzate per compensare le spese di “consegna” imposte dal servizio di pubblica utilità.

La Solar Energy Industries Association (SEIA) ha espresso disappunto per la decisione del CPUC, affermando che cambia ulteriormente il panorama dell'energia solare sui tetti in California. Il mercato statale dell'energia solare sui tetti, un tempo fiorente, è già stato pesantemente influenzato dalle precedenti decisioni normative, che hanno comportato una significativa diminuzione delle installazioni solari e la perdita di migliaia di posti di lavoro.

Inoltre, CPUC ha recentemente ridotto il valore della compensazione delle esportazioni di energia solare su tetto per i conti multicontatore, aggravando le sfide affrontate dal settore. Queste misure avevano lo scopo di incentivare l’adozione dello stoccaggio dell’energia tramite batterie insieme al solare, ma l’ultima sentenza mina l’obiettivo di promuovere lo stoccaggio distribuito sulla rete.

Gli analisti stimano che la sentenza ridurrà i risparmi forniti dai sistemi di accumulo solare dal 10% al 15%, prolungando il ritorno medio sull’investimento. A seguito di queste sentenze, SEIA prevede un calo del 40% nel mercato solare residenziale e un calo del 25% nel settore commerciale dei tetti nei prossimi anni.

L’industria solare e di stoccaggio sta esortando i leader statali e il CPUC a riconsiderare le loro decisioni prima che vengano arrecati ulteriori danni al mercato dell’energia pulita della California. Tuttavia, si teme che possano sorgere ulteriori sfide, poiché le principali società di servizi pubblici di proprietà degli investitori hanno proposto di imporre tariffe mensili fisse a tutti i contribuenti, indipendentemente dal loro utilizzo di elettricità.

È chiaro che le recenti sentenze del CPUC hanno avuto un impatto significativo sull'industria solare su tetto in California, che un tempo era considerata leader nel settore delle energie rinnovabili. Lo Stato si trova ora ad affrontare un momento critico nel determinare il futuro del suo mercato dell’energia pulita e la capacità degli individui e delle imprese di partecipare alla transizione verso un sistema energetico sostenibile.