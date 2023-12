Torta decadente di formaggio cremoso alla vaniglia

Concediti i sapori paradisiaci di questa decadente torta alla vaniglia e crema di formaggio. Con la sua consistenza morbida e tenera, questa torta soddisferà sicuramente ogni amante dei dolci. La combinazione di crema di formaggio cremoso e vaniglia profumata crea una delizia davvero irresistibile.

Questo pound cake si distingue dagli altri per la sua consistenza densa e umida. A differenza delle torte secche e friabili, l'aggiunta di crema di formaggio all'impasto conferisce a questa torta una mollica tenera che è allo stesso tempo ricca e soddisfacente. Non c'è da meravigliarsi che la torta di libbra di formaggio cremoso e burroso sia stata apprezzata da generazioni.

Perché ti innamorerai di questa ricetta:

1. Sapore ricco e burroso: la combinazione di burro e crema di formaggio offre un gusto delizioso, non eccessivamente dolce. È perfetto per chi apprezza l'equilibrio dei sapori.

2. Consistenza umida e tenera: la crema di formaggio in questa ricetta mantiene la torta incredibilmente umida e tenera. Dì addio alle torte secche!

3. Facile da preparare: nonostante il suo aspetto elegante, questa torta è sorprendentemente semplice da preparare. Con pochi ingredienti base e senza attrezzature particolari otterrai una torta deliziosa in pochissimo tempo.

Ingredienti per la torta perfetta:

– 2 tazze e ½ di zucchero: per una torta meravigliosamente dolce.

– 1 tazza di burro (2 bastoncini, 8 once), ammorbidito a temperatura ambiente: aggiunge umidità e ricchezza alla torta.

– 8 once di crema di formaggio, temperatura ambiente: conferisce alla torta un sapore piccante e ne esalta il gusto.

– 1 cucchiaio di estratto di vaniglia: esalta i sapori della pastella.

– 1 cucchiaino e ½ di estratto di mandorle: aggiunge profondità al gusto della torta.

– 6 uova, temperatura ambiente: Fornisce una consistenza incredibile e lega tutti gli ingredienti.

– 3 tazze di farina per tutti gli usi (cucchiaio e livellata): la base di questa ricetta di torta.

– ¼ cucchiaino di sale: equilibra i sapori.

– ½ cucchiaino di bicarbonato di sodio: aiuta la torta a lievitare durante la cottura.

Come preparare la torta perfetta:

1. Preparazione: preriscaldare il forno a 325°C. Ungere una teglia da 10 tazze con il burro e ricoprire i lati interni con la farina.

2. Pastella: in una ciotola capiente, unire il burro e lo zucchero fino a ottenere un composto soffice e ben combinato. Quindi aggiungere l'estratto di vaniglia, l'estratto di mandorle e la crema di formaggio. Mescolare bene. Aggiungete un uovo alla volta, mescolando quanto basta per amalgamare. In una ciotola separata, sbatti insieme la farina, il sale e il bicarbonato di sodio. Incorporate gradualmente gli ingredienti secchi alla pastella bagnata.

3. Cuocere al forno: versare l'impasto nello stampo per ciambella preparato, picchiettarlo sul piano di lavoro per rilasciare bolle d'aria e cuocere per 1 ora e 15 minuti a 1 ora e 25 minuti, o fino a quando uno stuzzicadenti inserito risulta pulito. Lasciare raffreddare la torta su una griglia per 20 minuti, quindi capovolgerla delicatamente su un piatto.

4. Servire: spolverare la torta con zucchero a velo e servire con mandorle affettate e frutti di bosco freschi per un dolcetto davvero delizioso.

Concediti i sapori divini e la consistenza delicata di questo pound cake al formaggio cremoso alla vaniglia. È un dessert davvero paradisiaco che ti lascerà desiderare di più.