Si prevede che l'ondata di freddo porti neve e vento nella Carolina del Nord occidentale

By

Riepilogo: un fronte freddo in rapido movimento è destinato a spazzare la Carolina del Nord occidentale, portando con sé il primo evento meteorologico invernale significativo dell’anno. Il sistema, noto come Alberta Clipper, introdurrà temperature fredde, forti venti e possibilità di nevicate in tutta la regione da martedì notte a mercoledì.

Man mano che l'umidità si sposta nella tarda serata di martedì, inizialmente inizierà come un misto invernale prima di passare alla neve durante la notte. Tuttavia, i residenti di Asheville e delle valli circostanti non dovrebbero aspettarsi un significativo accumulo di neve a causa della mancanza di umidità e delle temperature del suolo relativamente più calde.

La probabilità di accumulo di neve aumenta con l'altitudine e nelle aree superiori a 3,500 piedi possono verificarsi nevicate misurabili. Sul terreno più elevato lungo il confine con il Tennessee potrebbero essere presenti fino a 3 pollici di neve, mentre sui picchi delle Smoky Mountains potrebbero accumularsi dai 6 agli 8 pollici.

Gli automobilisti dovrebbero prestare attenzione alle strade scivolose durante gli spostamenti di mercoledì mattina nelle aree soggette a nevicate. La neve dovrebbe attenuarsi entro mercoledì pomeriggio. È stata emessa un'allerta meteo invernale per aree superiori a 3,500 piedi in diverse contee tra cui Madison, Yancey, Mitchell, Swain, Haywood e Graham.

Oltre alla neve, la regione avvertirà anche temperature fredde e forti venti per tutto mercoledì. Sono possibili raffiche fino a 40 mph, che fanno sentire ancora più freddo con venti gelidi negli anni '20. Tuttavia, l’ondata di freddo sarà di breve durata poiché il sole ritornerà giovedì e venerdì, con temperature che raggiungeranno i 60°C entro la fine della settimana.

Rimani aggiornato sulle ultime previsioni meteo cliccando qui. Inoltre, accedi alla pagina Chiusure e ritardi di News 13 qui per eventuali chiusure o ritardi locali.

Per rimanere informato sulle ultime notizie, meteo e traffico, scarica l'app News 13 WLOS cercando "WLOS" nell'iPhone App Store o nell'Android Market. Non dimenticare di abilitare le notifiche nelle impostazioni per ricevere gli aggiornamenti direttamente sul tuo telefono.