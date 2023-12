L'ufficio dello sceriffo della contea di Buncombe richiede finanziamenti per il potenziamento delle pattuglie nel centro di Asheville

By

Nel tentativo di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nel centro di Asheville, l'ufficio dello sceriffo della contea di Buncombe sta cercando ulteriori finanziamenti. Durante un briefing con i commissari della contea, l'ufficio ha richiesto 186,000 dollari per sostenere un'iniziativa che sarebbe durata fino a giugno. Il piano proposto mira ad aumentare le pattuglie sostitutive nelle notti di venerdì e sabato e ad assegnare personale al centro di intelligence in tempo reale per monitorare l'area.

A differenza dell'articolo originario, l'Ufficio ha chiarito che questa iniziativa non comporta nuove assunzioni ma assegna invece a questi incarichi secondari i deputati già esistenti. La decisione di attuare questo piano è stata guidata dalle preoccupazioni espresse dai lavoratori del centro, che rimangono insoddisfatti della risposta della città alle questioni di sicurezza pubblica.

I commissari di contea hanno rinviato la votazione sulla richiesta di finanziamento, scegliendo di rivedere ulteriormente la proposta prima di prendere una decisione. L'inclusione di un emendamento di bilancio per i fondi richiesti nell'ordine del giorno del mese prossimo è ancora incerta.

Lo sceriffo Quentin Miller ha sottolineato che il suo ufficio è disponibile a modificare la data di inizio dell'iniziativa in base alla disponibilità dei fondi. Nel caso in cui il finanziamento venga approvato, l'ufficio dello sceriffo prevede di collaborare con la città per determinare l'entità e la logistica della copertura ampliata delle pattuglie.

Le pattuglie potenziate del centro mirano a rispondere alle crescenti preoccupazioni sia degli imprenditori che dei lavoratori della zona. Aumentando la presenza delle forze dell'ordine durante le notti di punta, l'ufficio dello sceriffo della contea di Buncombe spera di contribuire a creare un ambiente più sicuro sia per i residenti che per i visitatori del centro di Asheville.