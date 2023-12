Il Consiglio comune di Buffalo indaga sull'affitto non pagato presso l'Erie Basin Marina

By

Riepilogo: Il Buffalo Common Council sta esaminando l'importo di denaro dovuto alla città da Smith Boys, la società che ha gestito l'Erie Basin Marina negli ultimi 10 anni. L'ufficio del controllore della città ha emesso un rapporto al comitato finanziario del Consiglio descrivendo in dettaglio il contratto con Smith Boys e le discrepanze nei pagamenti dell'affitto. Il contratto richiedeva a Smith Boys di pagare $ 1 all'anno più il 20% degli utili netti, ma la città riceveva solo il canone di affitto di $ 1 e nessun pagamento aggiuntivo. Il Comitato Finanze chiede ai rappresentanti del Dipartimento dei Lavori Pubblici e degli Smith Boys di partecipare ad un incontro la prossima settimana per discutere ulteriormente la questione.

L'Erie Basin Marina di Buffalo è gestita da Smith Boys dal 2013, con un'estensione del contratto di cinque anni recentemente in scadenza. L'ufficio del controllore della città stima che il porto turistico generi circa $ 900,000 di entrate lorde all'anno.

Tuttavia, è emerso che Smith Boys ha realizzato profitti netti superiori a $ 80,000 solo in due dei nove anni del contratto. I totali finanziari dell'ultimo anno sono ancora sconosciuti. L'Ufficio del Controllore ha inoltre scoperto che il Dipartimento dei Lavori Pubblici non ha fornito alcuna informazione finanziaria durante lo svolgimento dell'audit.

Il contratto prevedeva, oltre ai canoni di locazione non pagati, anche che ogni due anni venisse effettuato un audit indipendente e che l'operatore fornisse la prova di un'assicurazione di responsabilità civile generale. Tuttavia, il Dipartimento dei Lavori Pubblici non è stato in grado di fornire alcun rapporto di audit o prova della conformità assicurativa.

Il membro del Consiglio comune di Buffalo, Mitchell P. Nowakowski, ha espresso il suo impegno a recuperare tutto il denaro dovuto alla città da Smith Boys e ha evidenziato la cattiva gestione all'interno dei dipartimenti cittadini.

La prossima riunione del Comitato Finanze del 19 dicembre indagherà ulteriormente la questione e cercherà risposte dal Dipartimento dei Lavori Pubblici e da Smith Boys. Il consiglio spera di correggere questa situazione e garantire che tutte le parti coinvolte rispettino i termini del contratto da ora in poi.