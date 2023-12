Alfred "Shivy" Brooks vince il seggio nel consiglio scolastico di Atlanta

By

Alfred "Shivy" Brooks è emerso come il vincitore del ballottaggio del consiglio scolastico di Atlanta, sconfiggendo l'attuale Tamara Jones. I risultati non ufficiali mostrano Brooks in testa con circa il 65% dei voti.

Brooks, attuale insegnante di economia e governo alla Charles Drew High School nella contea di Clayton, diventerà il primo insegnante attivo a far parte dell'Atlanta Public Schools Board of Education. Prenderà il posto di Jones come rappresentante generale del Distretto 7.

La corsa tra Brooks e Jones è stata molto combattuta, poiché entrambi i candidati hanno ricevuto poco meno del 50% dei voti nelle elezioni generali del 7 novembre, portando a un ballottaggio.

Brooks ha ottenuto un sostegno significativo durante la sua campagna, ricevendo il sostegno di figure politiche di spicco come l'ex sindaco di Atlanta e ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Andrew Young, e l'ex senatore dello stato, Jason Carter. Ha anche goduto del sostegno di numerosi membri del Consiglio comunale di Atlanta, tra cui il presidente del Consiglio Doug Shipman.

La vittoria ha un significato agrodolce per Brooks, poiché suo figlio sedicenne, Bryce Brooks, è tragicamente scomparso all'inizio di quest'anno mentre tentava di salvare i bambini dall'annegamento in Florida. Bryce, che frequentava le scuole pubbliche di Atlanta, era uno studente della Maynard Jackson High School.

Jones, che aveva prestato servizio nel consiglio scolastico per due anni, si era assicurato l'approvazione del consigliere comunale Alex Wan, della deputata statale Saira Draper e della senatrice statale Nan Orrock, tra gli altri.

Le recenti elezioni riflettono un cambiamento nel sistema elettorale del consiglio scolastico, con termini ora scaglionati per evitare che l'intero consiglio venga sostituito ogni quattro anni.

I risultati di DeKalb e Fulton County hanno rivelato il sostegno schiacciante di Brooks, con lui che ha ricevuto rispettivamente il 72% e il 66% dei voti.

Mentre Brooks si prepara ad assumere il suo nuovo ruolo, molti sperano che la sua esperienza come educatore porterà nuove prospettive e intuizioni al sistema scolastico pubblico di Atlanta.