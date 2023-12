Un nuovo studio rivela un'infiammazione a lungo termine nel cervello dopo ripetute lesioni cerebrali

In uno studio innovativo condotto dai ricercatori della Johns Hopkins Medicine, le scansioni cerebrali di ex atleti della NFL hanno rivelato alti livelli di una proteina di riparazione chiamata proteina traslocatrice da 18 kDa (TSPO) presente molto tempo dopo che si è verificata una lesione cerebrale traumatica (TBI). I risultati, pubblicati su JAMA Network Open, indicano che le lesioni cerebrali e i processi di riparazione persistono per anni dopo che gli atleti interrompono la loro carriera sportiva, portando a problemi cognitivi a lungo termine come la perdita di memoria.

Studi precedenti hanno dimostrato che la TSPO, una proteina associata alle cellule immunitarie nel cervello, è elevata in risposta ai TBI. Il recente studio ha analizzato le scansioni MRI e PET di 27 ex giocatori della NFL e le ha confrontate con le scansioni di 27 atleti sportivi senza collisioni. Gli ex giocatori della NFL hanno ottenuto risultati peggiori nei test di apprendimento e memoria e avevano livelli più alti di TSPO, in particolare nelle regioni del cervello associate alla memoria e all'attenzione.

Questi risultati non sono rilevanti solo per gli atleti ma anche per altre popolazioni che soffrono di trauma cranico lieve singolo o ricorrente, come il personale militare e i bambini impegnati in attività che comportano impatti alla testa. Sebbene i ricercatori non raccomandino interventi farmacologici in questo momento, il monitoraggio dei livelli di TSPO attraverso ulteriori ricerche può aiutare a identificare i segni di risoluzione delle lesioni nel tempo.

Gli autori dello studio intendono continuare a seguire gli ex atleti della NFL per monitorare i livelli di TSPO e determinare quali cervelli guariscono e quali no. Questa ricerca in corso mira a favorire lo sviluppo di linee guida personalizzate per i periodi di riposo e potenziali farmaci per favorire il processo di guarigione dopo ripetute lesioni cerebrali.

Questo studio si aggiunge alla crescente evidenza che gli sport di collisione, compreso il calcio, possono portare a disturbi cognitivi a lungo termine. Evidenzia la necessità di ulteriori ricerche e interventi per mitigare i rischi associati a lesioni cerebrali ripetute in varie popolazioni.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è il TSPO?

TSPO sta per proteina traslocatrice da 18 kDa. È una proteina di riparazione associata alle cellule immunitarie del cervello ed è presente a bassi livelli in condizioni normali.

Quali sono le implicazioni di livelli elevati di TSPO?

Livelli elevati di TSPO indicano un elevato stato di lesione e riparazione nel cervello, che può avere effetti cognitivi a lungo termine come la perdita di memoria.

Quali popolazioni sono a rischio di infiammazione a lungo termine nel cervello?

Gli atleti che partecipano a sport di collisione come il calcio, il personale militare e gli individui che subiscono impatti alla testa sono a rischio di infiammazione a lungo termine nel cervello.

Esistono attualmente interventi raccomandati per livelli elevati di TSPO?

Al momento, i ricercatori non raccomandano l’uso di farmaci o interventi per livelli elevati di TSPO. Tuttavia, la ricerca in corso mira a sviluppare potenziali farmaci antinfiammatori e linee guida personalizzate per i periodi di riposo.

Qual è il significato di questo studio?

Lo studio evidenzia l’impatto a lungo termine delle lesioni cerebrali ripetute e la necessità di ulteriori ricerche per comprendere e mitigare i rischi associati a queste lesioni. Si aggiunge al crescente numero di prove che collegano gli sport di collisione ai disturbi cognitivi e sottolinea l’importanza di proteggere la salute del cervello negli atleti e in altre popolazioni a rischio.