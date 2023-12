Le guardie di Romeoville si occupano di vittoria della conferenza

La guardia di Romeoville TJ Lee ha giocato un ruolo cruciale nel portare la sua squadra alla vittoria sul rivale Joliet West in un'importante partita della Southwest Prairie Conference. La guardia senior è diventata l'unica senior della squadra, assumendosi la responsabilità di essere un leader e guidare i suoi giovani compagni di squadra per tutta la stagione. La leadership di Lee è stata evidente dentro e fuori dal campo quando è diventato più esplicito e ha stretto un forte legame con i suoi compagni di squadra, creando un'atmosfera familiare all'interno della squadra.

Nella partita contro Joliet West, Lee ha contribuito con 13 punti, aiutando Romeoville a prendere il controllo nel quarto quarto e ad assicurarsi una vittoria per 61-54. Oltre a Lee, anche la seconda guardia Mickeis Johnson ha giocato un ruolo chiave, segnando 14 punti e raccogliendo sette rimbalzi. Il centro junior Adam Walker ha avuto un impatto significativo sulla parte difensiva con quattro stoppate, inclusa una memorabile stoppata che ha dato energia al pubblico. Aamir Shannon, Tristian Saunders e Zion Gross hanno aperto la strada a Joliet West con i loro contributi da gol.

L'allenatore di Romeoville Marc Howard ha elogiato Lee per le sue prestazioni e la sua leadership, sottolineando la sua esperienza nelle partite importanti e la sua capacità di fare le piccole cose che non compaiono nelle statistiche. Howard ha anche elogiato Walker per la sua abilità difensiva, sottolineando la sua capacità di bloccare i tiri e influenzare il gioco sul ferro.

Per Joliet West, è stata una serata frustrante per il fuoriclasse Justus McNair, che non è riuscito a tirare dal campo e ha segnato solo su tiri liberi. Tuttavia, l'allenatore della Joliet West Jeremy Kreiger ha visto questa come un'opportunità per la squadra di imparare e crescere, sottolineando l'importanza sia dei fallimenti che dei successi nella preparazione per la postseason.

Nel frattempo, Johnson ha espresso il suo entusiasmo per l'alchimia della squadra e per l'integrazione dei trasferimenti di grande impatto DJ Porter ed EJ Mosley nella formazione. Ha sottolineato il forte legame che la squadra ha costruito e l'impatto positivo che ha sulle loro prestazioni.

Nel complesso, le guardie di Romeoville, guidate da TJ Lee e Mickeis Johnson, hanno mostrato la loro leadership e abilità nella vittoria contro Joliet West, consolidando la loro posizione nella Southwest Prairie Conference.