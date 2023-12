Cloud Storage Provider Box subisce un'interruzione critica, impedendo agli utenti di accedere ai file

By

Riepilogo: il fornitore di servizi di archiviazione cloud Box sta attualmente affrontando un'interruzione critica che ha reso i suoi servizi inaccessibili agli utenti. L'interruzione, iniziata alle 9:503 ET, sta influenzando accessi, caricamenti, download e chiamate API. Box ha confermato che tutti i suoi servizi sono interessati. Gli utenti che tentano di accedere alla piattaforma ricevono un messaggio di errore HTTP XNUMX. I clienti frustrati si sono rivolti ai social media per esprimere le loro preoccupazioni sull’impatto sulle loro attività. Al momento Box non ha fornito ulteriori informazioni sulla causa o sulla risoluzione dell'interruzione.

Tieni presente che questa è una situazione in evoluzione e ulteriori aggiornamenti verranno forniti man mano che maggiori informazioni saranno disponibili.