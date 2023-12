La nuova Bose Smart Soundbar 600 scende a $ 399, offrendo un'esperienza audio coinvolgente

Cerchi un aggiornamento al tuo sistema audio home theater? Amazon ha ripristinato il prezzo del Black Friday sulla Bose Smart Soundbar 600, portandolo a $ 399 dal prezzo normale di $ 499. Questo sconto di $ 100 lo rende il prezzo più basso disponibile.

La Bose Smart Soundbar 600 è una soundbar Dolby Atmos che offre un'esperienza audio davvero coinvolgente per film, programmi TV e musica. Dotata della tecnologia proprietaria TrueSpace e di due trasduttori rivolti verso l'alto, questa soundbar offre un suono sorprendentemente coinvolgente. Oltre a Dolby Atmos, la tecnologia TrueSpace analizza in modo intelligente altri segnali, come quelli stereo o 5.1, e li mixa per creare un'esperienza sonora multicanale che riempie la stanza.

La Smart Soundbar 600 supporta Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect e Chromecast per uno streaming senza interruzioni dai tuoi dispositivi preferiti. Dispone inoltre di funzionalità vocali Alexa, che ti consentono di controllare l'audio con semplici comandi vocali.

Con una larghezza di soli 27.5 pollici, la Smart Soundbar 600 è composta da cinque altoparlanti, inclusi due altoparlanti rivolti verso l'alto, per diffondere il suono orizzontalmente, verticalmente e sopra la testa, garantendo un'esperienza di ascolto davvero coinvolgente.

Oltre alla Smart Soundbar 600, Amazon offre anche offerte su altri dispositivi home theater Bose. La soundbar modello Ultra ha attualmente uno sconto di $ 100 e i nuovi auricolari Ultra Quiet Comfort sono disponibili a $ 50 di sconto sul prezzo normale.

Se stai cercando una soundbar di alta qualità che offra prestazioni audio eccellenti e un'esperienza davvero coinvolgente, ora è il momento perfetto per acquistare la Bose Smart Soundbar 600 al suo prezzo scontato di $ 399. Non perdere questa opportunità per migliorare la tua configurazione home theater.