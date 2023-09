Gearbox, la società dietro la serie Borderlands, sarebbe in vendita

Secondo quanto riferito, Gearbox, la società di giochi statunitense nota per lo sviluppo della serie Borderlands, è attualmente in vendita. La società madre di Gearbox, Embracer, sta valutando varie opzioni, una delle quali è la vendita dello studio. Diversi terzi hanno già mostrato interesse ad acquisire la società. Tuttavia, né Embracer né Gearbox hanno rilasciato commenti ufficiali in merito.

Questa notizia arriva in un momento difficile per Embracer poiché attualmente sta attraversando un importante processo di ristrutturazione. Nell'ambito di questa ristrutturazione, Volition, lo studio responsabile della popolare serie Saints Row, è già stato chiuso. All'inizio di quest'anno, Embracer ha annunciato i suoi piani per chiudere gli studi e cancellare i giochi dopo che un accordo da 2 miliardi di dollari con la società Savvy Games Group, finanziata dal governo saudita, è fallito.

Embracer Group, la società madre, negli ultimi anni ha intrapreso una serie di acquisizioni, acquisendo diversi studi importanti tra cui Crystal Dynamics, sviluppatore di Tomb Raider. L'acquisizione di Gearbox è stata completata nel febbraio 2021, valutando l'azienda fino a 1.4 miliardi di dollari. Gearbox ha recentemente pubblicato gli spin-off di Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands e New Tales from the Borderlands. Quest'anno hanno anche pubblicato lo sparatutto di successo Remnant 2. Inoltre, sono pronti a pubblicare Homeworld 3, un gioco di strategia in tempo reale di fantascienza sviluppato da Blackbird Interactive, nel 2024.

La società sta inoltre espandendo la propria presenza oltre il mondo dei giochi, poiché un film di Borderlands diretto da Eli Roth uscirà nei cinema nell'estate del 2024. Ciò indica che, nonostante le attuali incertezze che circondano il futuro della società, Gearbox rimane impegnata nel suo franchise e sta lavorando attivamente su nuovi progetti.

Fonte:

Reuters

IGN