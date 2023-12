Sali al potere in GigaBash, l'arena brawler definitiva

Scatena il tuo regno tra i titani nell'emozionante gioco di combattimento multiplayer nell'arena, GigaBash. Ispirato ai film kaiju, questo gioco presenta eroi di grandi dimensioni con attacchi speciali devastanti e ambienti completamente distruttibili. Richiedi subito la tua copia e unisciti alle epiche battaglie.

GigaBash combina il caos e la creatività di titoli come Power Stone, Super Smash Bros. Ultimate e War of the Monsters, con le dimensioni strabilianti dei classici film sui kaiju. Mettiti nei panni di un titano scatenato o di un cacciatore di titani mecha. Evoca fulmini dal cielo, brandisci torri radio come mazze o trasforma un intero quartiere (compresi i tuoi nemici) in un'enorme palla di neve. Se infliggi abbastanza danni, puoi persino scatenare la tua terrificante forma definitiva di Classe S.

Il gioco offre un'intensa azione multiplayer in cui puoi combattere con amici o altri giocatori da tutto il mondo. Immergiti in arene vivaci e visivamente sbalorditive, ognuna con le proprie sfide e strategie uniche. Usa le tue abilità di combattimento superiori e abilità speciali per dominare il campo di battaglia.

GigaBash vanta un elenco diversificato di personaggi straordinari, ognuno con il proprio stile di gioco e la propria storia passata. Scopri i loro punti di forza e di debolezza mentre evolvi in ​​una forza formidabile. Con la capacità di distruggere completamente l'ambiente, ogni battaglia diventa uno spettacolo coinvolgente pieno di momenti epici.

Immergiti nel mondo di GigaBash e sali al potere. Competi in risse epiche e diventa il campione supremo del regno dei titani. Sei pronto ad accettare la sfida e a stabilire il tuo dominio?

Unisciti alla battaglia in GigaBash, ora disponibile nell'Epic Games Store. Abbraccia il tuo destino e mostra al mondo cosa significa essere un vero titano!