La città di Bloomington riconosce la potenziale chiusura della chiesa cattolica della Santissima Trinità

La città di Bloomington sta monitorando da vicino la proposta di chiusura della chiesa cattolica della Santissima Trinità, poiché la diocesi cattolica di Peoria ha recentemente pubblicato un piano per chiudere l'edificio storico e fondere la parrocchia con un'altra. Il direttore della città Tim Gleason riconosce le implicazioni che la potenziale demolizione della Holy Trinity potrebbe avere sul carattere generale del centro, riconoscendo il valore storico dell'edificio e prevedendo una resistenza alla sua distruzione. Tuttavia, esprime anche la speranza che la città possa esplorare opzioni alternative per il sito.

Il Dipartimento per lo sviluppo economico e comunitario della città è già impegnato in discussioni preliminari sul futuro della chiesa, cercando di comprendere le possibilità ed evitare, se possibile, lo scenario di demolizione. Gleason rivela che ci sono state delle parti interessate che hanno chiesto informazioni sulle potenziali opportunità di sviluppo del sito, anche se nulla è stato confermato.

Anche se la chiusura della chiesa cattolica della Santissima Trinità e la sua potenziale fusione con un'altra parrocchia potrebbero essere dovute alla scarsa affluenza, la decisione non è priva di controversie. I membri della parrocchia si stanno opponendo al piano proposto e la decisione finale verrà presa l’anno prossimo.

A parte la potenziale chiusura di Holy Trinity, Gleason ha anche fornito un aggiornamento sugli sforzi della città per raccogliere input pubblici per la bozza del piano stradale del centro. È soddisfatto del livello di coinvolgimento, con oltre 7,000 persone che hanno visitato il sito web specializzato e diverse centinaia di persone che hanno fornito commenti sulla proposta. La città prevede di organizzare un altro forum pubblico all’inizio del 2024 e il piano definitivo, il cui costo stimato è di 30 milioni di dollari, sarà presentato al consiglio a fine inverno o all’inizio della primavera.

Passando ad altre notizie, il rating creditizio della città è stato recentemente migliorato da AA+ ad AA1. Gleason considera questo aggiornamento un risultato significativo e lo attribuisce all'impegno del comune nell'affrontare le esigenze infrastrutturali della comunità. Cita la recente approvazione di una struttura tariffaria per un miglioramento di 400 milioni di dollari a livello dell'intero sistema idrico, evidenziando i vantaggi finanziari che derivano da un rating di credito più elevato.

Guardando al futuro, Gleason aspira ad un rating AAA per la città, riconoscendo i progetti obbligazionari in corso che richiederanno finanziamenti. Nonostante le sfide, ritiene che la città sia ben posizionata per soddisfare le proprie esigenze e sfruttare il suo migliorato rating creditizio per progetti e investimenti futuri.