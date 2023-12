Uomo arrestato in un incidente di Filadelfia che coinvolgeva più armi, droghe e dispositivi sospetti

Riepilogo: le forze dell'ordine di Filadelfia hanno risposto a una chiamata segnalando spari da una residenza in Cottman Avenue domenica pomeriggio. All'arrivo, la polizia ha trovato Anton Rezinikov, un criminale condannato, insieme a un deposito di armi da fuoco, narcotici, accessori per la droga e brocche piene di una sostanza chimica liquida. Successive indagini hanno portato alla luce un arsenale di armi, tra cui un fucile in stile AR con un numero di serie cancellato, un revolver 357, un Taurus 9mm e un giubbotto antiproiettile. La residenza conteneva anche una notevole quantità di droghe, come marijuana, metanfetamine, crack, cocaina, funghi, eroina e pillole di Xanax. Inoltre, le forze dell'ordine hanno scoperto una macchina per fare soldi contraffatta, bottiglie di inchiostro e una somma di denaro potenzialmente contraffatta. La scoperta di un dispositivo sospetto contenente otto dispositivi più piccoli ha portato all'evacuazione della residenza, con gli artificieri che in seguito hanno suggerito che la progettazione e la costruzione somigliavano a ordigni esplosivi improvvisati. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per accertare i contenitori di liquidi rinvenuti nell'edificio. Nel vialetto sono state recuperate due auto rubate. Anton Rezinikov, che ora deve affrontare molteplici accuse, tra cui aver causato e rischiato una catastrofe, possesso illegale o fabbricazione di armi di distruzione di massa e varie accuse di droga e armi, rimane in custodia mentre le indagini continuano.

La polizia di Filadelfia ha arrestato un uomo in seguito a un incidente che ha coinvolto una miriade di oggetti illegali e pericolosi all'interno di una proprietà residenziale. La scoperta è avvenuta quando le forze dell'ordine hanno risposto alle segnalazioni di spari provenienti da una casa in Cottman Avenue. All'interno della residenza, le autorità hanno incontrato il 35enne Anton Rezinikov, un criminale condannato che è stato trovato in possesso di numerose armi da fuoco, tra cui un fucile in stile AR con il numero di serie manomesso, un revolver, una pistola da 9 mm e un giubbotto antiproiettile. . Il possesso o il possesso di armi da fuoco da parte di Rezinikov è proibito a causa dei suoi precedenti penali.

Oltre all'arsenale di armi, la polizia ha scoperto una quantità significativa di sostanze illecite. Le droghe confiscate includevano marijuana, metanfetamina, crack, cocaina, funghi, eroina e pillole di Xanax. Il ritrovamento di grandi brocche piene di sostanze chimiche liquide e accessori farmaceutici ha ulteriormente sollevato i sospetti sulle attività che si svolgevano all'interno della residenza.

Durante la perquisizione dei locali, le forze dell'ordine si sono imbattute in un dispositivo che conteneva otto piccoli dispositivi sospetti. A causa della somiglianza nella progettazione e nella costruzione con ordigni esplosivi improvvisati, gli artificieri furono chiamati sul posto. Come misura precauzionale, i residenti nelle vicinanze sono stati evacuati ed è stata chiamata anche l'unità ignifuga dei vigili del fuoco di Filadelfia per valutare i contenitori di liquidi trovati nella proprietà.

Ulteriori indagini hanno portato alla scoperta di apparecchiature per fare denaro contraffatte, bottiglie di inchiostro e una somma di denaro che potrebbe essere contraffatta. Nell'abitazione sono stati recuperati anche due veicoli rubati, una moto Yamaha del 2023 e una Mercedes Benz.

Anton Rezinikov è stato preso in custodia e ora deve affrontare una serie di accuse, tra cui aver causato e rischiato una catastrofe, possedere o fabbricare illegalmente armi di distruzione di massa e varie accuse di droga e armi. L'indagine è ancora in corso mentre le forze dell'ordine continuano a raccogliere ulteriori prove.

Fonte: https://abc7ny.com/philadelphia-crime-bomb-squad-police-police-involved/11324393