Trovare la speranza oltre Blizzard: la rinascita del genere RTS

Blizzard è da tempo riconosciuta come uno sviluppatore leggendario nel genere degli strategici in tempo reale (RTS). Insieme a Westwood Studios, Blizzard ha svolto un ruolo fondamentale nello stabilire le basi dei giochi RTS e nel creare meccaniche e funzionalità che ancora influenzano i titoli moderni. Tuttavia, negli ultimi anni, sembra che Blizzard abbia spostato la sua attenzione dal genere che un tempo la definiva. A parte una rimasterizzazione poco brillante di Warcraft 3 nel 2020, lo studio ha mostrato poco interesse nel creare nuovi giochi che incarnino lo spirito dei suoi iconici titoli RTS.

Con la BlizzCon 2023 ormai alle porte, i fan speravano che Blizzard avrebbe riacceso la loro passione per i giochi RTS. Le loro speranze furono in qualche modo deluse quando fu annunciato Warcraft Rumble, un gioco per cellulare basato sull'universo di Warcraft. Sebbene il gioco incorpori elementi del gameplay RTS, semplifica la formula per adattarla a un'esperienza mobile. I giocatori raccolgono versioni in miniatura di unità, creature ed eroi di Warcraft e li schierano sul campo di battaglia, con un controllo diretto minimo sulle loro azioni. Sebbene visivamente accattivante e saporito, manca della profondità e della complessità che bramano i fan di lunga data dei giochi di strategia di Blizzard.

Nonostante il calo dell'entusiasmo di Blizzard per gli RTS, il genere stesso è tutt'altro che morto. In effetti, negli ultimi anni ha vissuto una notevole rinascita. Nel 2022, il genere è tornato trionfalmente, offrendo ai fan un barlume di speranza. Una nuova generazione di sviluppatori di talento, inclusi ex dipendenti Blizzard, è emersa per soddisfare la domanda di esperienze RTS di alta qualità. Tra i titoli promettenti all'orizzonte ci sono Stormgate, un gioco sviluppato da ex sviluppatori Blizzard, che mira a catturare l'essenza di StarCraft. Inoltre, possiamo aspettarci Homeworld 3, Tempest Rising e Sins of a Solar Empire 2, tutti giochi RTS attesi con impazienza che dimostrano la resilienza del genere.

Sebbene sia scoraggiante assistere al calo del coinvolgimento di Blizzard nel genere RTS, c'è conforto nel sapere che altri sviluppatori si stanno facendo avanti per riempire il vuoto. Il futuro dei giochi RTS appare luminoso e i fan possono aspettarsi una vasta gamma di titoli che continueranno ad affascinarli e a sfidarli.

Domande frequenti

1. Blizzard è ancora impegnata nello sviluppo di giochi RTS?

Negli ultimi anni l'attenzione di Blizzard si è spostata dal genere RTS. Sebbene abbiano pubblicato una versione rimasterizzata di Warcraft 3 nel 2020 e la loro ultima versione, Warcraft Rumble, incorpori elementi RTS, è chiaro che gli interessi principali dello studio risiedono altrove.

2. Ci sono altri giochi RTS importanti in arrivo al di fuori di Blizzard?

Assolutamente! Il genere RTS ha vissuto una rinascita, con una nuova ondata di sviluppatori di talento che creano titoli entusiasmanti. Alcuni dei giochi imminenti degni di nota includono Stormgate, sviluppato da ex sviluppatori Blizzard, Homeworld 3, Tempest Rising e Sins of a Solar Empire 2.

3. I giochi RTS per dispositivi mobili come Warcraft Rumble stanno diventando sempre più diffusi?

I giochi mobile hanno visto un aumento dei giochi RTS, inclusi gli spin-off di franchise famosi come Diablo Immortal e Hearthstone. Sebbene la comodità dei giochi mobile sia innegabile, i tradizionali giochi RTS basati su PC continuano a offrire un’esperienza più coinvolgente e strategica.

4. Posso ancora divertirmi con i giochi RTS anche con il calo del coinvolgimento di Blizzard?

Assolutamente! Con il revival del genere, ci sono moltissime opzioni disponibili al di fuori di Blizzard. Gli appassionati dei giochi RTS possono aspettarsi esperienze diverse e coinvolgenti da sviluppatori affermati ed emergenti. Il futuro del genere RTS rimane luminoso.