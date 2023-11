Il toolkit smarrito degli astronauti: una lezione sulla gestione dei detriti spaziali

Durante una recente missione per riparare un pannello solare sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Harra hanno riscontrato un incidente inaspettato. La borsa degli attrezzi scivolò loro di mano e andò alla deriva nello spazio. Sebbene il kit di strumenti fosse considerato a basso rischio e lasciato indietro, ora sta attirando l’attenzione mentre orbita attorno alla Terra, proprio davanti alla ISS.

La borsa bianca e luminosa, visibile ad occhio nudo, è diventata uno spettacolo per chi vive nel sud del Regno Unito. Dalle 6.24:6.34 alle 24:5.30 di martedì sera, i fortunati osservatori delle stelle armati di binocolo o telescopio avranno la possibilità di intravedere il kit di strumenti per la deriva. Il ritorno è previsto il 5.41 novembre tra le XNUMX:XNUMX e le XNUMX:XNUMX.

Per garantire la sicurezza della ISS e dei satelliti, la US Space Force sta monitorando attentamente la traiettoria della borsa ribelle. Le stime suggeriscono che rientrerà nell'atmosfera terrestre tra marzo e luglio 2024, rappresentando un potenziale rischio sia per i veicoli spaziali di fabbricazione umana che per quelli operativi.

Questo sfortunato incidente non è senza precedenti. Nel corso della storia dell’esplorazione spaziale, gli astronauti hanno rilasciato involontariamente vari oggetti nello spazio. Nel 1965, l'astronauta della NASA Ed White perse un guanto di riserva durante una passeggiata nello spazio e nel 2006, il collega astronauta Piers Seller lasciò accidentalmente andare una spatola mentre riparava uno scudo termico. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, la prima donna a condurre una passeggiata nello spazio, ha affrontato una disgrazia simile nel novembre 2008 quando ha perso la borsa degli attrezzi mentre tentava di riparare parti della ISS.

Lo smarrimento di strumenti e attrezzature evidenzia la crescente preoccupazione che circonda i detriti spaziali. Dall'incidente con il guanto di Ed White, nello spazio si sono accumulati oltre 170 milioni di detriti. Poiché l’esplorazione spaziale e i lanci satellitari continuano ad aumentare di frequenza, il rischio di collisioni e la creazione di ulteriori detriti pongono sfide significative per i veicoli spaziali e le missioni future.

Domande frequenti (FAQ)

1. Il toolkit alla deriva è una minaccia per la ISS?

La US Space Force sta monitorando attivamente il toolkit per garantire che non rappresenti una minaccia per l’ISS o altri satelliti.

2. Quando rientreranno nell'atmosfera terrestre gli strumenti per la deriva?

Le stime suggeriscono che il toolkit rientrerà nell’atmosfera terrestre tra marzo e luglio 2024.

3. Quanti detriti spaziali si trovano attualmente nello spazio?

Dall'incidente che coinvolse il guanto di Ed White nel 1965, nello spazio si sono accumulati oltre 170 milioni di detriti.

4. Quali sono i rischi associati ai detriti spaziali?

I detriti spaziali rappresentano rischi significativi per i veicoli spaziali operativi e per le missioni future. L'accumulo di detriti aumenta la probabilità di collisioni, che possono causare danni e generare ancora più detriti.

5. Quali misure si stanno adottando per affrontare il problema dei detriti spaziali?

Le agenzie e le organizzazioni spaziali stanno lavorando attivamente a soluzioni per mitigare i rischi associati ai detriti spaziali. Questi includono lo sviluppo di tecnologie per tracciare i detriti, l’implementazione di linee guida per un dispiegamento responsabile dei satelliti e la ricerca di metodi per rimuovere i detriti dall’orbita.

